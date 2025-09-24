Hermana de B King publica desgarrador mensaje por su muerte: “Ese será el legado”

Luego de casi ocho días de búsqueda, la Fiscalía Mexicana encontró los cuerpos de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y de Jorge Luis Herrera DJ Regio Clown, quienes habían desaparecido el pasado 16 de septiembre luego de salir de un gimnasio en Ciudad de México.

Los artistas fueron hallados sin vida en una carretera en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. De acuerdo con las autoridades, los cuerpos estaban desmembrados y depositados en costales.

¿Qué dijo la hermana de B-King?

Desde que se hizo pública la desaparición de los artistas, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, hizo varias publicaciones en sus redes sociales clamando por ayuda para encontrarlos; sin embargo, el desenlace de la historia no fue como se esperaba.

Dos días después de la tragedia, Agudelo se pronunció a través de sus redes: “Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo, estuvieron con mi mamá y conmigo en la búsqueda de Byron”, comienza diciendo a través de una historia. Enseguida, agradeció a todas las personas que se unieron a la búsqueda: “Hoy, con profundo dolor, compartimos que Byron ya no se encuentra con nosotros en esta tierra, pero sí con la certeza de que está en la presencia de Dios, en un lugar de paz infinita”.

Con sus palabras, no dudó en resaltar las cualidades de B-King, quien también es recordado por haber sido esposo de Marcela Reyes: “Mi hermano fue un ser noble, respetuoso y lleno de bondad, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí y a tender la mano cuando alguien lo necesitaba. Su alegría y su luz nos acompañarán por siempre”.

El mensaje que B-King le envió a su mamá

Stefanía también reveló en su conmovedor mensaje que, tras la tragedia ocurrida, su hermano le habría enviado a su mamá: “Ayer en oración, Bayron le hizo llegar un mensaje a mi mamá que queremos compartir con todos ustedes: que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”.

Finalmente, agregó: “Ese será el legado de Bayron. Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”.