La corbata de Feid en los Grammy y su misterioso mensaje en japonés: ¿Indirecta a Karol G?

La 68ª edición de los Premios Grammy, que tuvo lugar en Los Ángeles el pasado 2 de febrero, no solo fue una noche llena de grandes reconocimientos musicales, sino también un desfile de momentos inolvidables en la alfombra roja. Uno de los rostros que acaparó todas las miradas fue el del artista colombiano Feid, quien recibió su primera nominación en una de las categorías principales de la ceremonia. Su aparición no solo atrajo la atención por su música y su estilo urbano, sino también por un detalle en su atuendo: una corbata con caracteres asiáticos que provocó una avalancha de interpretaciones en las redes sociales.

¿Qué decía la corbata que Feid utilizó en los Grammy?

La noche también fue testigo del primer reencuentro público entre Feid y su expareja, la cantante colombiana Karol G. Esto ocurrió después de que medios como TMZ confirmaran, semanas atrás, el final de su relación tras casi tres años juntos. En las imágenes que se compartieron, ambos se encontraron en la alfombra roja, pero no intercambiaron ni palabras ni miradas. Muchos interpretaron esto como una señal de la distancia emocional que hay tras la ruptura. Karol G deslumbró con un vestido azul claro, mientras que Feid eligió un look más sobrio: una camisa de cuero negra, pantalones de pinzas y una corbata llamativa con un curioso mensaje.

Desde que apareció, muchos fans pensaron que los caracteres impresos eran japoneses, con un significado profundo que reflejaba el estado emocional del artista tras su ruptura. Se decía que representaban algo como “delirio nihilista” o “fantasía del vacío”. Sin embargo, un análisis más profundo reveló que los caracteres no son japoneses, sino que pertenecen al chino, y que la traducción original era errónea. En realidad, la frase que aparece en la corbata es (yuànwàng shíxiàn), que se traduce como: “Que se cumplan tus deseos” o “Deseos realizados”.

La pregunta que ha emocionado a millones de fans es: ¿Feid lanzó este mensaje con un significado oculto hacia Karol G? La distancia física entre ambos en la alfombra roja y la ausencia de interacción aumentaron la expectativa de que Feid quisiera comunicar algo sin necesidad de palabras.