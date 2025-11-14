Karol G luce drástico cambio de look. Así se ve ahora ‘La Bichota’. Fotos

En las últimas semanas, Karol G ha sido tendencia no solo por su carrera musical, sino también por su vida personal. Según rumores en redes sociales, la cantante habría terminado su relación con Feid. No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información. En sus redes sociales no han dejado evidencias en los últimos días de que sigan juntos, como solían hacerlo de vez en cuando.

Así quedó Karol G luego de cortarse el pelo

Este fin de semana, ‘La Bichota’ volvió a protagonizar titulares en medios de comunicación y en redes sociales, tras sorprender con una nueva apariencia física. La cantante quiso finalizar el año con un nuevo look que ha sido muy comentado por los internautas. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 71 millones de seguidores, la artista publicó una serie de fotografías mostrando su nueva imagen: “Me corté el pelo yo misma… aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito", dijo.

En las imágenes aparece presumiendo su pelo por encima de los hombros y en otra se observa en el piso la cantidad que se quitó. Sus seguidores no dudaron en elogiarla: “Le quedó divino”, “cerrando ciclos”, “Dora la exploradora”, “cortar el pelo es cortar todo de este 2025”, “antes pensaba no se habían separado, pero ahora creo que sí”, “se ve hermosa”.

No es la primera vez que la artista tiene un cambio radical. De hecho, se ha caracterizado por los múltiples looks que ha tenido. La artista ha pasado por tonos azules, verdes, rosados, rojos y rubios en diferentes etapas creativas de su vida. Sin embargo, casi siempre ha usado extensiones, por lo que, en esta oportunidad, su pelo corto sorprendió a sus fanáticos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Karol G publicó su documental La PremiEre en su canal de YouTube

Este domingo, Karol G lanzó en su canal de YouTube el especial de La PremiEre, el proceso de creación de su álbum Tropicoqueta que fue rodado en Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín. “Tantas generaciones diferentes unidas escuchando mi música. Ver la nostalgia que la gente puede sentir escuchando una canción mía es completamente mágico”, dijo la artista.

En este proyecto, ‘La Bichota’ tiene colaboraciones como Dile Luna junto a Eddy Lover, Coleccionando Heridas con Marco Antonio Solís, y FKN Movie con Mariah Angeliq.