Hermana de Yeison Jiménez denunció robo en uno de los negocios del artista

Tras la trágica muerte de Yeison Jiménez el 10 de enero, su familia tomó las riendas de los diversos negocios que el cantante había desarrollado a lo largo de su carrera musical. El artista de 34 años perdió la vida en un accidente de avioneta entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, mientras se dirigía a un compromiso musical.

Desde entonces, la familia ha estado trabajando para mantener vivos los proyectos que el intérprete soñó y desarrolló. Esto incluye restaurantes, tiendas y otras inversiones que formaban parte de su visión empresarial.

¿Qué pasó con La cumbre, uno de los negocios de Yeison Jiménez?

La familia del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez ha vuelto a estar en el ojo público, esta vez por un incidente de inseguridad. Lina Jiménez, la hermana del artista, utilizó sus redes sociales para denunciar un robo que ocurrió en uno de los negocios que pertenecían al intérprete, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y amigos cercanos. Lina explicó que el hurto tuvo lugar en La Cumbre, uno de los locales que formaba parte de los emprendimientos del cantante. En sus publicaciones, aseguró que es la primera vez que enfrentan una situación así desde que el negocio abrió sus puertas al público.

“Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en La Cumbre licorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison jiménez".

Enseguida, pidió ayuda a los seguidores para dar con el paradero de quienes hurtaron la pertenencia de la cliente. “Si alguien reconoce a las personas o tiene información, agradecemos que realicen la denuncia correspondiente o me la hagan saber. Entre todos cuidemos este lugar”.

Los internautas observaron las imágenes de la cámara de seguridad que fueron publicadas, donde se observa el momento en que dos personas hurtan un bolso. “qué alta de respeto, a ese sí les sale el dicho “el que menos corre vuela”, “la gente sí es abusadora”, “la gente no respeta”, “vamos a hacerlos viral, qué tristeza la gente que todo lo quiere fácil robando”, “nos invaden los deshonestos”, “qué vergüenza”.

Cuando Yeison cumplió un mes de fallecido, Lina escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram recordándolo con nostalgia: “Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces mucha falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte".

Constantemente, la empresaria publica contenido relacionado con el cantante y cómo, como familia, han venido sobrellevando su ausencia.