Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

⁠Imitador de Yeison Jiménez reveló por qué no puede seguir interpretando al cantante

“Siempre va a ser el cantante que me inspiró”, dijo a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Por Redacción Vea
04 de febrero de 2026
“Siempre va a ser el cantante que me inspiró", dijo a través de un video que publicó en sus redes sociales.
Fotografía por: Instagram

Tras la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido minutos después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, Boyacá, su equipo legal y familiares tomaron una drástica decisión. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, aseguraron que: “recordamos de manera respetuosa que la obra musical, el nombre, la imagen y el legado artístico de Yeison Jiménez se encuentran protegidos por la normativa vigente en materia de derechos de autor y derechos conexos. Agradecemos profundamente los homenajes que se han realizado en su honor; sin embargo, solicitamos abstenerse de cualquier uso no autorizado de sus obras o de su imagen. Estas medidas buscan proteger y honrar el legado artístico y humano que Yeison construyó a lo largo de su vida, con el cuidado y la dignidad que merece”.

¿Qué pasó con el imitador de Yeison Jiménez?

En los últimos días, un cantautor de música popular conocido como Arboleda, reveló a través de sus redes sociales que no podrá seguir rindiéndole tributo al fallecido cantante.

“Les tengo una noticia bastante durita y bastante triste. Resulta que el día de ayer, recibí un comunicado de parte de los abogados de Yeison Jiménez y la familia de él. El comunicado dice que no puedo seguir usando el nombre de él y no puedo seguir siendo el tributo. Ya no puedo usar el nombre, no me puedo presentar como un tributo de Yeison Jiménez”, afirmó.

Vínculos relacionados

Confirmado: Yeison Jiménez grabó con Maluma. ¿Cuándo sale el tema? Esto dijo el ‘pretty boy’
Padre que cantó ¿Por qué la envidia?, de Yeison Jiménez, en misa habló: “Yo soy como soy”
¿Qué le pasó a la avioneta de Yeison Jiménez? Revelan primer informe oficial

Asimismo, en el clip que cuenta con más de 900 likes, el artista aprovechó para aclarar el trabajo que hizo durante el tiempo que imitó al intérprete de Destino final.

“Dado el caso, me veo en la obligación de hacer este video aclarando que yo era el tributo de Yeison antes que falleciera. Los que me conocen y están conmigo desde el comienzo de esta hermosa carrera saben que yo lo soy hace más de un año, pero son cosas de los familiares de él, de los abogados, del equipo de trabajo y lastimosamente se tiene que cumplir. Quiero pedirles disculpas a todos, a la familia de él, al equipo de trabajo, nunca quise lucrarme porque realmente no lo estoy haciendo, simplemente quise hacer un homenaje porque es y siempre va a ser el cantante que me inspiró, que me motivó a seguir adelante”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, reveló por qué el equipo de abogados de Yeison tomó esa decisión: “Queda totalmente prohibido el uso de imagen de Yeison Jiménez. Todo esto comenzó por una falla publicitaria, de mi publicista que hizo una imagen y publicó el logo de él. Todo esto lo hice con mucho honor, mucho amor y mucho respeto. De ahora en adelante soy Arboleda, el homenaje”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez El Desmadre

Yeison Jiménez Hasta la madre

Yeison Jiménez Qué tonto soy

Imitador de Yeison Jiménez

Arboleda cantante

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.