⁠Imitador de Yeison Jiménez reveló por qué no puede seguir interpretando al cantante

Tras la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido minutos después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, Boyacá, su equipo legal y familiares tomaron una drástica decisión. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, aseguraron que: “recordamos de manera respetuosa que la obra musical, el nombre, la imagen y el legado artístico de Yeison Jiménez se encuentran protegidos por la normativa vigente en materia de derechos de autor y derechos conexos. Agradecemos profundamente los homenajes que se han realizado en su honor; sin embargo, solicitamos abstenerse de cualquier uso no autorizado de sus obras o de su imagen. Estas medidas buscan proteger y honrar el legado artístico y humano que Yeison construyó a lo largo de su vida, con el cuidado y la dignidad que merece”.

¿Qué pasó con el imitador de Yeison Jiménez?

En los últimos días, un cantautor de música popular conocido como Arboleda, reveló a través de sus redes sociales que no podrá seguir rindiéndole tributo al fallecido cantante.

“Les tengo una noticia bastante durita y bastante triste. Resulta que el día de ayer, recibí un comunicado de parte de los abogados de Yeison Jiménez y la familia de él. El comunicado dice que no puedo seguir usando el nombre de él y no puedo seguir siendo el tributo. Ya no puedo usar el nombre, no me puedo presentar como un tributo de Yeison Jiménez”, afirmó.

Asimismo, en el clip que cuenta con más de 900 likes, el artista aprovechó para aclarar el trabajo que hizo durante el tiempo que imitó al intérprete de Destino final.

“Dado el caso, me veo en la obligación de hacer este video aclarando que yo era el tributo de Yeison antes que falleciera. Los que me conocen y están conmigo desde el comienzo de esta hermosa carrera saben que yo lo soy hace más de un año, pero son cosas de los familiares de él, de los abogados, del equipo de trabajo y lastimosamente se tiene que cumplir. Quiero pedirles disculpas a todos, a la familia de él, al equipo de trabajo, nunca quise lucrarme porque realmente no lo estoy haciendo, simplemente quise hacer un homenaje porque es y siempre va a ser el cantante que me inspiró, que me motivó a seguir adelante”.

Finalmente, reveló por qué el equipo de abogados de Yeison tomó esa decisión: “Queda totalmente prohibido el uso de imagen de Yeison Jiménez. Todo esto comenzó por una falla publicitaria, de mi publicista que hizo una imagen y publicó el logo de él. Todo esto lo hice con mucho honor, mucho amor y mucho respeto. De ahora en adelante soy Arboleda, el homenaje”.