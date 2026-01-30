Murió Raúl Benoit, el periodista de “Aquí y ahora’ exiliado tras amenazas del narcotráfico

Este viernes 30 de enero falleció el periodista colombiano Raúl Benoit. La noticia la dio a conocer en sus redes sociales su hijo Felipe. Benoit fue un comunicador con amplio reconocimiento debido a sus reportajes de denuncia.

Se había exiliado en Estados Unidos tras sufrir amenazas y atentados justamente por las investigaciones que adelantaba. En una publicación que él hizo el año pasado relató su trayectoria, que comenzó hace casi 50 años en noticieros del país. Fue corresponsal de Univisión, trabajó en Promec y otros medios nacionales y luego, tuvo que exiliarse. Estaba radicado en Florida, Estados Unidos.

¿De qué murió Raúl Benoit?

“Hoy, 30 de Enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista Colombiano Raúl Benoit. Partió de este mundo a causa de las secuelas de un accidente cerebrovascular y el avance del Parkinson. Eligió partir y se fue en paz, rodeado de amor. Fue un padre ejemplar, generoso, presente y lleno de enseñanzas. Agradecemos cada historia, cada lección de vida y todo el amor que nos dejó. Siempre vivirá en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Descansa en paz, papá. Siempre estarás con nosotros”, fue el mensaje que escribió su hijo al anunciar la partida de su padre y las causas de la misma.

Encabezó el exitoso proyecto de Univisión ‘Aquí y ahora’ y el periodismo fue su vida, hasta que hace 10 años sufrió un infarto cerebral. En su última publicación de Instagram narró su padecimiento desde que enfermó y dejó como consejo no tomar la vida tan intensamente y priorizar la salud.

El duro relato de Raúl Benoit sobre su enfermedad

A continuación el relato que el mismo periodista difundió: “Soy Raúl Benoit. Empecé en el periodismo alrededor de 1976, hace 49 años. A los pocos años me vinculé a la televisión y comencé un camino que me llevaría a triunfos y acusaciones. Durante mi carrera periodística denuncié y revelé la corrupción en la política, y los crímenes del narcotráfico protegidos por la sociedad corrupta. Cuando estaba en el periodismo solo quería trabajar y trabajar, sin importar nada más en la vida. Voy a narrar lo que pasó hace 10 años, cuando yo tenía 54 años en 2015 y sufrí un accidente de salud.

Un día la vida me cambió para siempre. Mi cuerpo me hizo una advertencia. Ocurrió el 2 de marzo de 2015, hace 10 años: Trabajaba mucho; sin parar… Sufrí un colapso. Fui llevado a urgencias a la Cleveland Clinic, en Weston, Florida, muy cerca a Miami y después estuve durante dos meses en recuperación en el Hospital de Rehabilitación, en Hialeah, Florida. Tuve un Accidente Cerebrovascular qué casi causa mi muerte. Fue un colapso que me duró casi tres meses, yo estaba como un ente. No podía hablar. No entendía nada. Parecía un vegetal. Los médicos decían que yo no iba a vivir. Los doctores hicieron lo posible por salvarme la vida, porque fue un derrame hemorrágico y lo consiguieron.

Hago una pausa. Las medicinas me causaron una enfermedad crónica de la piel que provoca placas escamosas, enrojecidas e inflamadas, conocida como Psoriasis. Después de padecer el accidente cerebrovascular, a los cinco años, en 2020, sufrí otra enfermedad: el coronavirus, COVID-19, la pandemia que arrasó al mundo entero. Al poco tiempo, los médicos me diagnosticaron la Enfermedad de Parkinson, que es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud. A partir de ahí, ha ido avanzando gradualmente. Cumplo 10 años de sufrir el infarto cerebral. Con tristeza, no pude seguir en el periodismo. A partir de eso, cambié la forma de vivir. Los médicos me repetían que había que tomar la vida con calma; sabiamente, con respeto a mi cuerpo. Por favor, tomen sus vidas con calma, sin complicaciones, juiciosamente y podemos vivir sanamente y feliz. Gracias por escucharme".

¿Quién era Raúl Benoit?

Raúl Benoit nació el 12 de agosto de 1960 en Cali y desde su adolescencia mostró su inclinación periodística. Trabajó en periódicos como El País y El Occidente de la capital del Valle y en Caracol Radio.

Por su trabajo de campo fue secuestrado por Pablo Escobar en 1986 y sobrevivió a atentados. En 1987 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, reconocimiento a su trabajo investigativo. En el año 2000 fue asesinado uno de sus guardaespaldas, esto lo llevó al exilio y a radicarse en Estados Unidos, donde falleció.

