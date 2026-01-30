Murió la actriz Catherine O’Hara, la mamá de Kevin en ‘Mi pobre angelito’ ¿Qué le pasó?

TMZ confirmó la muerte de la actriz Catherine O’Hara, ganadora de un premio Emmy y un Globo de Oro, por su rol en la comedia ‘Schitt’s Creek’.

La canadiense de 71 años residía en Los Ángeles donde se produjo su fallecimiento. Además de su personaje en la comedia de Navidad ‘Mi pobre angelito’, Catherine era recordada en roles como Delia Deetz en Beetlejuice, y como Patty, en The Studio, por esta última recibió una reciente nominación al Globo de Oro.

¿Qué pasó con Catherine O’Hara?

La publicación People también confirmó la noticia. Sin embargo aún no hay detalles de las causas de su partida.

Dentro de lo que la información que se ha anticipado, se registra que los servicios de emergencia llegaron a la casa de la actriz, ubicada en el tradicional vecindario de Brentwood, uno de los más exclusivos de la ciudad, este viernes 30 de enero, antes de las 5 a.m.

Catherine fue trasladada en ambulancia hasta un hospital cercano, donde se habría producido su muerte, horas después.

No se tenía conocimiento de que la actriz estuviera padeciendo de algún mal, por el contrario, Catherine estaba optimista y lista para emprender nuevos proyectos. De hecho, el próximo martes 3 de febrero comenzaría su actuación en la segunda temporada de The Studio, que se rodaría en Santa Mónica.

O’Hara había nacido en Toronto en marzo de 1954, y comenzó su carrera artística en los años 70’s en Estados Unidos. Antes de brillar en pantalla fue mesera en varios restaurantes de Los Ángeles y atendió a quienes luego serían sus compañeros de set. Probó primero en teatro y allí adquirió experiencia.

En 1984 su rostro se popularizaría como Kate McAllister en la cinta ‘Mi pobre angelito’. Allí fue la madre de Macaulay Culkin, quien dio vida a Kevin.

Hace tan solo unas semanas recordó en varias entrevistas sus inicios.

