Hijo de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez cumple 17 años. Sus padres celebran en Italia

La actriz y empresaria bogotana Kathy Sáenz se encuentra desde hace varios días en Italia, donde junto a su esposo, el también actor Sebastián Martínez están acompañando a su hijo Amador en su participación en la más reciente versión de la competencia de kartismo en el Leopard Circuit Viterbo, que acogió la tercera prueba de la WSBK y que reunió a más de 300 pilotos del mundo entero que participaron en las distintas categorías.

Amador, quien se perfila como una de las promesas del kartismo nacional, ocupó un segundo lugar en las semifinales.

La familia Martínez Sáenz decidió permanecer unos días más en el país europeo, ya que el término de la competencia coincidió con el cumpleaños número 17 del joven.

Amador Martínez llegó a sus 17 años en Italia

Este 25 de febrero Amador cumplió años y Kathy escribió unas cortas peor sentidas palabras en su cuenta de Instagram para homenajear a su hijo: “Te amo, amor mío”, escribió la también ex virreina nacional de la belleza.

Por su parte, Sebastián publicó dos imágenes: una de Amador actualmente y otra de cuando era niño y escribió: “Así te veo siempre mi amado Amador, como la luz de mi vida. Feliz cumpleaños mi cielo”.

Adicionalmente el actor, que hizo un alto en las grabaciones de la nueva temporada de Pa’ quererte, que se llama Pa’ seguirte queriendo, de RCN también hizo una historia temporal en su IG con ocasión del cumpleaños de Amador, quien es su único hijo.

Recordemos que Kathy tiene otras dos hijas, producto de su matrimonio anterior con Sammy Bessudo llamadas Shenoa y Alana.

De momento, se sabe que la familia Martínez Sáenz, continuó su celebración en Milano.

