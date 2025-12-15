Hijo de Rob Reiner: así lo halló la Policía tras el doble asesinato. Estaba escondido

El pasado domingo, el mundo del espectáculo se conmocionó con la muerte de Rob Reiner y su esposa. La pareja fue hallada sin vida en su casa de Brentwood, en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. De acuerdo con la División de Robbery-Homicide del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), ambos tenían heridas de arma blanca.

Así fue el arresto de Nick Reiner, hijo de Rob Reiner

Tras el asesinato, las autoridades señalaron a Nick Reiner, uno de los hijos de la pareja, como presunto responsable. El arresto del joven sucedió la noche del domingo en Exposition Park, a unos 25 kilómetros de la mansión familiar en Brentwood. Testigos comentaron que Nick alquiló el cuarto del hotel Pierside Santa Monica, en California, a donde llegó visiblemente desorientado.

Esta es la casa donde Rob Reiner y su esposa fueron hallados sin vida. EFE/EPA/TED SOQUI Fotografía por: TED SOQUI

Según asistentes citados por medios estadounidenses, horas antes, durante una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien, Nick tuvo una discusión bastante intensa con sus padres, lo que creó una atmósfera tensa e incómoda entre los invitados. Una fuente le contó a la revista People que el hombre de 32 años estaba muy alterado, lo que asustó a quienes estaban allí, y que se comportaba de manera errática, preguntando una y otra vez si las personas a su alrededor eran famosas.

Las primeras hipótesis también sugieren que, al parecer, tras haber cometido el asesinato de sus padres, Nick huyó del lugar a una corta distancia hasta el campus de la Universidad del Sur de California, donde la Policía lo encontró, según reportó ABC News. Las autoridades lograron localizar a Nick rápidamente en las cercanías del centro educativo y lo arrestaron bajo sospecha de asesinato alrededor de las 9:15 p. m. del domingo.

Ahora, presunto responsable del doble crimen se encuentra detenido sin fianza en la cárcel Twin Towers de Los Ángeles. El caso fue puesto ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, quien lo acusó de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres. Además, podría enfrentar la posibilidad de una cadena perpetua sin libertad condicional o incluso, de pena de muerte, dijo el fiscal del distrito Nathan Hochman en una rueda de prensa.