Quién era el asesino BTK. Su hija revela los crímenes en Netflix ¿cuántos mató?

En el renglón de documental hay uno en particular que ha llamado la atención en la plataforma Netflix. Se trata de ‘Mi padre, el asesino de BTK’, que pone en pantalla el escalofriante relato de Kerris Rawson, la hija de Dennis Rader, el asesino serial que se conoció, desde la década del 70 hasta comienzos de este siglo, es decir por más de 30 años, como el asesino BTK, por las siglas en inglés ‘Bind, Torture, Kill’ que en español corresponden a atar, torturar y matar. Él mismo se denominó así en uno de los comunicados que estableció con la prensa y las autoridades cuando comenzó su ola de terror en Wichita y sus alrededores.

La apuesta de Netflix logró que Kerris, autora del libro My Story of Faith, Love, and Overcoming, publicado en el 2019 e hija del delincuente, contara en cámara cómo fue vivir con un padre que podía ser amoroso, dedicado a su familia, ayudar a los demás y devoto cristiano, al tiempo que, sin que nadie lo sospechara, mataba mujeres que primero ataba y torturaba. “Te imaginas saber que tu padre es una de las peores personas del mundo”, dice Rawson en un momento del documental que está lleno de revelaciones simplemente espeluznantes.

Escalofriante relato de hija del asesino BTK en Netflix

El material muestra que no hubo ninguna señal que alertara a la madre de Kerris, es decir, la esposa de Dennis, ni a ninguno de sus vecinos. En el documental ella establece qué hacía en casa Dennis en los tiempos en que mató 10 personas en Kansas y qué le detonó ese instinto por asesinar mujeres.

Dennis durante 31 años pasó desapercibido, libre para llevar a cabo asesinatos sembrando una ola de miedo y terror tan impresionante que el propio Stephen King mencionó que este delincuente había sido su base para crear uno de sus personajes de novela.

Mi padre, el asesino BTK no es solo el recuento de los crímenes de este perturbado hombre, también deja en evidencia el sufrimiento y el trauma de la familia del mismo, que termina envuelta en el escándalo y el repudio de la gente, sin tener nada que ver.

¿Cómo capturaron al asesino BTK?

El documental evidencia cómo BTK fue arrestado por un acto de orgullo, seguridad y soberbia al contactar años después de cometidos los crímenes, hacia el 2004, a las autoridades y enviar un disco de computador que tenía una huella digital con el que fue fácil ubicarlo. Dennis lo hizo porque se sentía seguro e incluso preguntó a las autoridades si podrían rastrear un disquete de su propiedad si se lo enviaba y cuando le dijeron que no, lo envió. Una prueba de ADN hecha, sin que ninguno de los involucrados supiera, con una muestra que su hija Kerris entregó cuando ingresó a la Universidad fue vital para corroborar la identidad del asesino.

Una vez en manos de la justicia, salió a la luz que las pruebas de sus crímenes, así como los objetos que conservaba de sus víctimas, desde documentos de identidad, hasta ropa y joyas, los guardaba en su casa, la misma que compartió con su esposa e hijos, sin ningún seguro. Su arma y los accesorios de tortura estaban en un mueble a la entrada del domicilio sin llave o candado. Todos confiaban en Dennis. El carro que le dio a su hija Kerris de regalo, cuando se graduó de la preparatoria, fue el mismo en el que transportó a su última víctima.

Además, plasma cómo la vida de Kerris se destruyó cuando todos se enteraron de que su padre era un asesino. Su esposo la dejó, peléo con su madre y aguantó el escarnio público. La hija del homicida cuenta que lo visitó una vez y qué se dijeron en esa ocasión que la dejó sin ninguna intención de volverlo a ver.

