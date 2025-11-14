Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Lady Gaga revela por qué se internó en psiquiátrico: “Me derrumbé por completo”

La cantante se sinceró sobre la crisis que sufrió cuando su vida artística estaba en la cumbre, pero su vida salud mental la llevó al límite.

Por Redacción Vea
14 de noviembre de 2025
Lady Gaga revela por qué se internó en psiquiátrico: “Me derrumbé por completo”
Fotografía por: ALLISON DINNER

Lady Gaga es sinónimo de talento, éxito y riqueza. La artista cuyo nombre de pila es Stefani Germanotta, dejó de ser una aspirante a estrella rechazada por sus compañeros de escuela y víctima de bullying, para convertirse en una de las estrellas más rutilantes de la industria musical.

La artista de 39 años lanzó en mayo pasado su séptimo álbum Mayhem, que incluye colaboraciones con Bruno Mars y Gesaffelstein, además de sencillos como ‘Die with a Smile’, ‘Disease’ y ‘Abracadabra’. También consolidó su rol como actriz en ‘Miércoles’, la serie de Netflix.

Lady Gaga grabó ‘Ha nacido una estrella’ bajo efectos del litio

Ahora ha concedido una entrevista a la revista Rolling Stone, donde ha revelado que cuando grabó la película ‘Ha nacido una estrella’, junto a Bradley Cooper, estaba experimentando uno de los momentos de mayor gloria musical,pero su salud mental estaba colapsando.

Vínculos relacionados

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casan de nuevo: fecha y más detalles
Hijos de Shakira debutan en el cine con Disney y dan primeras declaraciones
Así fue la boda de Nathy Peluso y Tokischa, en Las Vegas antes de los Latin Grammy
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

La cantante nacida en Nueva York estaba medicada en el rodaje de la cinta “Grabé Ha nacido una estrella bajo los efectos del litio“, refiriéndose al metal que es incluido en tratamientos a pacientes psiquiátricos con el fin de equilibrar su estado de ánimo y emociones.

Fue entre el final del rodaje de la película con Cooper y la gira mundial de su álbum Joanne, que empezó en agosto de 2017, cuando confesó tuvo un brote psicótico. “Hubo un día en el que mi hermana me dijo: ‘Ya no reconozco a mi hermana”.

Ante un momento tan complejo tomó la determinación: “Y cancelé la gira. Un día me ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada... Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador. Hubo un momento en que pensé que no podría recuperarme... Me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede terminar esto”.

¿Cómo está actualmente Lady Gaga?

Gaga quien en entrevistas anteriores ha confesado haber sido víctima de violación, por parte de un productor a los 19 años, está actualmente fortalecida no solo en su carrera sino emocionalmente, el hecho de tener pareja contribuye. . “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia”, refiriéndose a Michael Polansky, su prometido.

Hoy es más consciente de su salud mental que nunca y menciona que sabe que “sufrir es bueno para el arte, no es nada bueno para ella”.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Lady Gaga

Stefani Germanotta

Cómo se llama Lady Gaga

Cuántos años tiene Lady gaga

Novio de Lady Gaga

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.