Lady Gaga revela por qué se internó en psiquiátrico: “Me derrumbé por completo”

Lady Gaga es sinónimo de talento, éxito y riqueza. La artista cuyo nombre de pila es Stefani Germanotta, dejó de ser una aspirante a estrella rechazada por sus compañeros de escuela y víctima de bullying, para convertirse en una de las estrellas más rutilantes de la industria musical.

La artista de 39 años lanzó en mayo pasado su séptimo álbum Mayhem, que incluye colaboraciones con Bruno Mars y Gesaffelstein, además de sencillos como ‘Die with a Smile’, ‘Disease’ y ‘Abracadabra’. También consolidó su rol como actriz en ‘Miércoles’, la serie de Netflix.

Lady Gaga grabó ‘Ha nacido una estrella’ bajo efectos del litio

Ahora ha concedido una entrevista a la revista Rolling Stone, donde ha revelado que cuando grabó la película ‘Ha nacido una estrella’, junto a Bradley Cooper, estaba experimentando uno de los momentos de mayor gloria musical,pero su salud mental estaba colapsando.

La cantante nacida en Nueva York estaba medicada en el rodaje de la cinta “Grabé Ha nacido una estrella bajo los efectos del litio“, refiriéndose al metal que es incluido en tratamientos a pacientes psiquiátricos con el fin de equilibrar su estado de ánimo y emociones.

Fue entre el final del rodaje de la película con Cooper y la gira mundial de su álbum Joanne, que empezó en agosto de 2017, cuando confesó tuvo un brote psicótico. “Hubo un día en el que mi hermana me dijo: ‘Ya no reconozco a mi hermana”.

Ante un momento tan complejo tomó la determinación: “Y cancelé la gira. Un día me ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada... Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador. Hubo un momento en que pensé que no podría recuperarme... Me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede terminar esto”.

¿Cómo está actualmente Lady Gaga?

Gaga quien en entrevistas anteriores ha confesado haber sido víctima de violación, por parte de un productor a los 19 años, está actualmente fortalecida no solo en su carrera sino emocionalmente, el hecho de tener pareja contribuye. . “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia”, refiriéndose a Michael Polansky, su prometido.

Hoy es más consciente de su salud mental que nunca y menciona que sabe que “sufrir es bueno para el arte, no es nada bueno para ella”.

