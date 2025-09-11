Il Divo en Bogotá: Steven LaBrie revela detalles del concierto: “Estoy emocionado”

Il Divo, regresa a Colombia con un show cargado de emoción y romanticismo. Miles de fanáticos esperan disfrutar de una velada inolvidable junto a la agrupación conformada por David Miller, Sébastien Izambard, Urs Bühler y Steven LaBrie, quienes traen un espectáculo renovado que combina clásicos de su repertorio con nuevas interpretaciones que han conquistado al público en diferentes países.

Steven LaBrie, quien hace parte del grupo desde hace tres años, aseguró que hay muchas expectativas para el concierto en la capital colombiana: “Estoy muy emocionado de regresar a Colombia después de unos años. Lo más importante es tener la conexión con el público, así que decidimos planear algo para tener una conexión no solo con la primera fila, sino para todos para representar algo más íntimo, más bonito, más conectado, para tener ese intercambio de energía. El público latinoamericano siempre es muy entusiasmado”, dijo a Vea.

Así será el concierto de Il Divo en Bogotá

El barítono estadounidense agregó que “el director está diseñando un escenario para el show y también tenemos un director musical que va a ser unos arreglos”. Aunque el cantante solo lleva tres años con la agrupación, ha recibido el apoyo del público: “Hay mucha expectativa. Hay muchos que conocen muy bien la historia de Il Divo y me han aceptado con los brazos abiertos y hay muchos que tienen muchas ganas de vernos en Colombia".

Entre los temas que interpretarán, están: Regresa a mí, Hasta el final, A mi manera, Aleluya, Por ti seré, Héroe, Crazy, entre otras.

El legado de Carlos Marín en Il Divo

LaBrie llegó a Il Divo luego de la repentina muerte de Carlos Marín el 19 de diciembre del 2021 a causa del covid-19. “Cuando Carlos se enfermó me llamaron para decirme que si quería cantar uno meses con ellos hasta que él se recuperara”. Sin embargo, los planes cambiaron. Pese a la ausencia del artista español, quien tenía 53 años, Steven ha sabido ganarse el cariño del público: “Después de unos días falleció, lamentablemente eso fue un shock para todos, para el público, para todos. Pero es muy bonito esta trayectoria que he tenido con ellos. Yo apoyé mucho a mis compañeros y cuando llegué ellos estaban muy destrozados, pero yo siempre tengo una actitud muy positiva, los abracé y les di confianza”.

Carlos Marín era el único español miembro del cuarteto de fusión de ópera y pop Il Divo. Fotografía por: Agencia EFE

Reconoce que no llegó a ocupar su lugar, sino por el contrario, a aportar desde sus conocimientos para que Il Divo siga creciendo y honrando la vida de quien también dejó un gran legado en la agrupación. “Decidieron hacer una gira de homenaje para su compañero, su hermano. Después me preguntaron si yo quisiera cantar su parte para honrarlo y para mí fue un honor. Carlos era un artista icónico, es inolvidable y su alma existe con nosotros en el escenario. Tenía una personalidad muy grande, mucha pasión. Ellos pasaron 18 años juntos, entonces fue muy difícil para todos. Mis compañeros tienen buenos recuerdos de él".