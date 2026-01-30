Confirmado: Yeison Jiménez grabó con Maluma. ¿Cuándo sale el tema? Esto dijo el ‘pretty boy’

Esta semana Maluma cumplió 32 años y lo celebró con música y al lado de sus seres queridos, incluida, su novia Susana. El artista se ha mostrado en sus redes sociales muy reflexivo desde hace algún tiempo y en esta oportunidad tuvo una charla junto al también músico Blessd, en la cual el tema de la partida de Yeison Jiménez ocupó un lugar preponderante.

En ese espacio, Maluma reveló espontáneamente que grabó una colaboración con Yeison Jiménez, al que se refirió como el más grande la música popular.

El pretty boy destacó el talento del caldense, fallecido a los 34 años, así como el vacío que deja su partida. “Dejó mero hueco en la música colombiana, era el número uno…Dejó una música y un legado", dice el antioqueño en su charla con ‘El bendecido’.

¿Cuándo se lanzaría tema de Yeison Jiménez y Maluma?

Sobre el tema que grabó mencionó que aún no sabe cuándo saldrá, pues no quiere que se malinterprete. “Grabamos un tema ni el h... yo lo quiero lanzar, pero no es el momento”, dijo Maluma que indicó que para él la opinión de la familia de Yeison es vital si lo lanzara: “Y lo que diga la familia, no quiero que se diga que soy interesado”, se le oye decir al artista urbano que luego menciona que la canción que hizo junto a Yeison Jiménez va más allá de un tema, pues se trata de un valioso recuerdo y experiencias con alguien que era fiel así mismo y a su música, de ahí que lanzarlo no es prioridad. “Si el tema sale, chimba, si no, también”, puntualizó.

Ante las revelación del antioqueño los cibernautas celebraron que hubiera un tema en el que está Yeison y que une los dos géneros que pasan por un buen momento: el popular y el urbano. Algo que han considerado histórico ara la industria discográfica.

La charla con Bless también fue el momento en que José Luis habló sobre la vulnerabilidad de la vida misma y la importancia de vivir el presente, a él en particular la perdida de Jiménez lo ha llevado a replantearse algunas prioridades.

De momento, no hay mayor información sobre el tema abordado en la canción que grabaron Maluma y Yeison, como tampoco cuándo podría ser lanzado, lo que si hay es demasiada expectativa alrededor del mismo y los ciudadanos digitales desde ya auguran un éxito.

Aquí más noticias que son tendencia