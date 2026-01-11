¿Qué le pasó a la avioneta de Yeison Jiménez? Revelan primer informe oficial

El 10 de enero pasado la avioneta de propiedad de Yeison Jiménez se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar en el Aeropuerto Juan José Rendón de Paipa, Boyacá. En el accidente murió el cantante de música popular y cinco de sus colaboradores más cercanos, incluido su piloto.

Descartada falla técnica en accidente de avioneta de Yeison Jiménez

La muerte del artista enlutó al país y desde ese mismo día, comenzaron las autoridades a indagar las posibles causas del accidente.

En el mundo digital han circulado toda suerte de teorías sobre lo que ocurrió y algunos expertos también han opinado sobre las condiciones del clima de ese día, un posible sobrepeso o incluso, fallas técnicas de la aeronave, que había sido sometida a mantenimiento los días previos al accidente.

Este miércoles 28 de enero, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil, publicó el primer análisis con los detalles del accidente. Según este, la aeronave Piper PA-31-325, con matrícula N325FA, inició su rodaje hacia la pista 05 del aeropuerto Juan José Rondón. El vuelo despegó cerca de las 4:09 p. m. y se accidentó dos minutos después, hacia las 4:11 p. m.

Según el informe, no se evidenciaron fallas estructurales en vuelo ni fuego antes al impacto. “El incendio se produjo posterior a la colisión, como consecuencia del daño en los tanques de combustible”.

La entidad investigadora también descartó que alguna pieza se haya roto en el vuelo, ya que todas las partes de la aeronave se hallaron en el lugar del accidente. Así mismo, se desechó que el clima contribuyera a que el siniestro se haya presentado, ya que las condiciones de visibilidad eran buenas y no hubo vientos fuertes o presencia de tormentas.

Sobre posibles causas técnicas o fallas de la aeronave, también estarían descartadas, ya que la avioneta era “aeronavegable”, es decir que tenía en regla y condiciones y requerimientos técnicos para volar.

También aclara que si bien es cierto, la aeronave no contaba con registrado de voz o la denominada ‘caja negra’ también lo es que la norma no le exigía este requisito.

Según estableció este mismo miércoles 28, la Emisora Caracol Radio en una semana aproximadamente saldrá el informe final con las conclusiones de lo que pudo haber ocurrido la tarde del sábado 10 de enero.

Para realizar este informe los investigadores están teniendo en cuenta la documentación de la aeronave, el mantenimiento que recibió y además mantiene en custodia los restos de la aeronave.

Según el informe inicial, los motores y hélices sean enviados a inspección especializada en Estados Unidos, para indagar aún más en las posibles causas del siniestro.

