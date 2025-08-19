Influencer dominicana murió tras ser baleada en su carro. Era muy amiga de Tekashi

La influencer dominicana Ariela “La Langosta”, de 29 años, era reconocida además por ser una bailarina en lugares como Opun e Ikon de Nueva York. Además era modelo y amiga de varias figuras de la música. La Langosta, denominada así por su energía habitual, solía disfrutar de viajes. Hace solo dos meses estuvo en Colombia disfrutando de Medellín y Guatapé.

De hecho, en sus historias abrió una carpeta destacada que llamó Colombiaco y allí archivó sus instantáneas disfrutando de la rumba, la gastronomía y los paisajes antioqueños.

Ariela, La Longosta, fue baleada en su carro

Este 16 de agosto, Ariela había estado en el bar Ikon trabajando y dentro de sus últimas publicaciones de Instagram, donde contaba con más de medio millón de seguidores, dejó consignado lo bien que la pasó, en las que, sin saberlo, serían las últimas horas de su vida. Al salir en la madrugada, el 17 de agosto, rumbo a Nueva Jersey, a bordo de un Mercedes-Benz G-Class negro, fue baleada y murió.

Las autoridades la hallaron muerta en la silla de copiloto del carro y se cree que un hombre que la acompañaba salió ileso y ya fue interrogado. También haría sido detenido su pareja sentimental Nata Cartier. Ninguno de los dos sería aun sospechoso, solo estarían dando declaración para establecer si conocen móviles o motivos de alguien para acabar con al vida d ella joven influencer. Algunos medios locales apuntaron a que pudo haberse tratado de un error y quien estaría en la mira de los homicidas era su acompañante y no ella.

EL cuerpo de la dominicana fue hallado en el Cross County Parkway, en Mount Vernon, con varios impactos de bala, que finalmente acabaron con su vida. El carro tenía destrozado el vidrio del piloto a causa de los disparos.

Según lo que ha trascendido, la influencer y su acompañante se dirigían rumbo a la casa, cuando fueron interceptados por hombres armados que los atacaron.

Ariela era cercana a famosos como Tekashi 6ix9ine y Cardi B, quienes a través de las redes sociales lamentaron su partida inesperada y violenta. Para el rapero Tekashi 6ix9ine, Ariela colaboró en el video musical ‘Wapaee’ y desde entonces mantuvieron una relación cercana. “No existe un corazón más lindo”, escribió el artista. Cardi B la describió como un “ángel de la vida nocturna”. Lugares como Opus Lounge e Ikon cerraron el día siguiente a su muerte.

“Hoy la vida nocturna pierde un ángel. Con inmensa tristeza despedimos a nuestra gran amiga y compañera de tantos años, Ariela. Su luz, su alegría y su compañía siempre fueron parte de nuestros mejores momentos, dentro y fuera de Opus Lounge”, publicó el restaurante bar Opus Lounge, en Nueva York, en sus redes sociales.

