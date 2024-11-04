Murió Édgar Ochoa, Flash, biógrafo de Shakira. Así habló de la artista con Vea

En noviembre del año pasado, el periodista Édgar Ochoa, más conocido como Flash, habló con Vea sobre la segunda biografía de Shakira, que lanzaba justo al tiempo que la barranquillera comenzaba su tour Las mujeres ya no lloran.

El periodista, autor de varios libros biográficos de cantantes y reconocido columnista de diarios como EL Heraldo, recordó que él fue el primero que creyó en el talento de la cantante cuando la conoció, siendo muy niña. “Cuando todo el mundo le hacía el feo fui su impulsor”, mencionó revelando además que de vez en cuando la hija ilustre de Barranduilla solía sorprenderlo con una llamada para saludarlo. También que se ocupaba de enviarle boletas en ubciaicón privilegiada cuando s epresnetaba en el país.

Más que su biógrafo, Flash se consideraba amigo de Shakira y de su familia. Sus anécdotas y las historias que conoció de primera mano fueron las que consignó en los libros que publicó sobre la colombiana más famosa del mundo.

¿Dónde y de qué murió Flash, biógrafo de Shakira?

Este lunes 11 de agosto, hacia el mediodía se confirmó que tras varios quebrantos de salud y una estancia en La Clínica del Norte de la Arenosa, Edgar murió. EL periodista, de 81 años, tuvo quebrantos relacionados con úlceras gástricas que lo llevaron a urgencias.

Este domingo se le habrían practicado exámenes rigurosos y había posado para las cámaras, imágenes que subieron a su facebook.

Así habló Edgar Ochoa sobre Shakira

“Yo soy el único en el mundo biógrafo de dos libros sobre ella”, comentó el columnista a Vea, quien por décadas de diarios como El Heraldo y activista social que recuerda que conoció a la estrella más grande que ha dado Colombia porque don William, su padre, lo buscó para que la viera y la apoyara.

“En ese entonces, el papá y ella me leían. Me sorprendió que siendo una niña me leía. Entonces el papá me escribió que quería que fuera a un restaurante a verla y la vi a ella muy peladita. Y (me dijo) ‘tú me puedes ayudar, yo soy tu lectora’. Yo le dijo ‘tú ¿lectora mía?. Tan peladita se me hacía raro. Y allá arrancó todo hasta ahora”, comentó el periodista que realizó muchas fiestas para quinceañeras sin recursos en La Arenosa y en varias Shakira fue el show principal. Así se hicieron muy buenos amigos.

Flash aseguró en esa entrevista, en noviembre pasado, que su libro sobre Shakira contiene “cosas que nadie más sabe, muy privadas”. “Yo fui el que la cogí de niñita, cuando todo el mundo le sacaba el cuerpo, todo el mundo la ofendía. Sí, yo soy la persona más allegada que tuvo. Yo fui el único que la cogí cuando todo el mundo le hacía el feo y fui su impulsor”.

Flash dijo que él y Shakira conformaron una poderosa pareja que hacía eventos de caridad y vivieron muchas experiencias. Su amistad perduró incluso cuando ella se trasladó a Bogotá y comenzó su ascenso musical. Luego, cuando abrazó la internacionalización y su corazón tuvo dueños primero Osvaldo Ríos y más tarde, Antonio de la Rúa, su amigo periodista estaba ahí.

De momento, se espera que Shakira se pronuncie sobre la muerte de su impulsor en redes.

