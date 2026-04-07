Influencer eliminó sus 180 tatuajes ¿Qué le pasó a Leandro de Souza, cómo era y cómo luce?

El nombre de Leandro de Souza se volvió bastante popular, desde hace cerca de una década, por mostrarse orgulloso por ser uno de los hombres con más tatuajes en la piel de Brasil.

Pronto de Souza alcanzó el título de ser el individuo mas tatuado de su país y las redes sociales destacaron que tenía el 95% de su piel cubierta de tinta con distintas figuras. Había logrado 180 tatuajes en total.

La inclinación por tatuarse de De Souza comenzó en la adolescencia. “Hice mi primer tatuaje a los 13 años. En ese momento eran expresiones de lo que yo idolatraba: Guns N’ Roses, Nirvana, Metallica… las bandas que marcaron mi juventud", señaló De Souza al medio brasileño G1 en el 2024 cuando contó abiertamente que había decidió que comenzaría a borrar las huellas de la tinta en su piel, consciente de que no solo era una adicción, sino que era consecuencia de un vacío que experimentó por años.

Leandro de Souza se confesó adicto a los tatuajes

“No soportaba la vida que llevaba. Me transformé en una atracción, como un animal de circo”, puntualizó en la misma publicación.

De Souza nacido en Bagé, una ciudad brasilera fronteriza con Uruguay, comenzó su transformación y la consciencia de su exceso cuando se convirtió al cristianismo evangélico.

“El primer paso es aceptar que no puedes hacerlo solo, que eres un adicto. Decidí cambiar porque encontré algo más grande que yo mismo. Ahora predico y busco transmitir esperanza”, mencionó.

El ahora influencer espiritual que comparte en sus redes el mensaje cristiano, así como el proceso que ha sufrido por meses en busca de la eliminación completa de tatuajes, reconociendo que en ocasiones ni siquiera la anestesia purde mitigar el gran dolor que significa el láser para borrar las figuras. “Duele mucho, por más que le pongan anestesia, el dolor es horrible. Pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado”,

Aunque los costos para eliminar tatuajes en la piel suelen ser superiores a los que se pagan cuando se dibujan, en el caso de este generador de contenido la parte económica no ha sido un problema. Cuando reveló su cambio de vida, el médico Franco Da Rocha se mostró dispuesto a ayudarlo completamente gratis.

Más de media docena de sesiones en casi dos años, cada una de 40 minutos le permiten ahora al ex hombre más tatuado de Brasil lucir distinto, algunos ni siquiera lo reconocen cuando se sube al púlpito de su iglesia a predicar, pues ahora los sermones son parte de su nueva cotidianidad.

Irreconocible luce ahora Leandro (a la derecha) tras quitar la mayoría de tatuajes de su piel. Fotografía por: Instagram

Para Leandro los tatuajes son un recordatorio de un pasado que quiere eliminar de su vida. Junto con esta adicción reconoció también que hace más de una década entró en una etapa que también incluyó consumo de drogas y sexo sin desordenado.

Su cambio contó comenzó en su granja en Bagé donde una mujer lo evangelizó y el allí experimentó el que llama: “El mejor momento de mi vida”.

“Hoy vivo con una comprensión de todo para no estar ansioso. Para no tener prisa por nada. Porque hay un momento adecuado bajo el cielo para todo”,

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Este domingo de Resurrección, Leandro en su Instagram publicó un post reiterando su cambio interior y sus planes, que incluyen lanzar su biografía. El texto lo acompañó con fotos de antes y después.

“Hoy, en 2026, Leandro ya está cosechando los frutos de su determinación de reconstruir su vida profesional y académica con un enfoque en la espiritualidad. Comenzó sus estudios en Teología y Misiología gracias a una beca obtenida por su esfuerzo, además de estar terminando un libro que detalla su testimonio de superación. El cambio va mucho más allá de la estética, ya que refleja la reclamación de su dignidad y la reanudación de las responsabilidades familiares que habían sido descuidadas durante el período en que la modificación corporal extrema fue su máxima prioridad“.

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