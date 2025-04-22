¿Quién fue el gran amor de Aura Cristina Geithner? Su confesión sorprendió. No es actor

El ingreso de Aura Cristina Geithner a ‘La Casa de los famosos’ no ha pasado desapercibido entre los demás habitantes del estudio, como tampoco entre los seguidores y cibernautas atentos a lo que acontece en el reality.

Para algunos la bogotana es una ficha clave justamente debido a su experiencia en el medio; para otros, no tanto.

Aura Cristina quien tuvo un desencuentro con Alejandro Estrada y luego, limaron asperezas mediante un abrazo ha encontrado en Marilyn Patiño una de sus aliadas más cercanas.

La actriz que alcanzara la fama en los años 90 en ‘La Potra Zaina’, ‘Sangre de lobos’ y ‘Te voy a enseñar a querer’, entre otras fue la más reciente invitada al segmento de ‘La línea de la vida’, de ‘La casa de los famosos’.

Allí se vio muy emotiva en ciertos momentos y compartió no solo los eventos que le han traido felicidad, sino otros que le han significado dolor. Fue así como confesó que su padre sufrió mucho con ella y algunas decisiones que tomó cuando era muy joven. También se vio conmovida al recordar cuando este falelció.

Aura Cristina mencionó que aunque nació en Bogotá, su padre, actor de novelas, encontró una oportunidad en el mercado mexicano y por ello, la familia se trasladó a ese país.

Luego, llegó a Colombia donde comenzó su carrera artística. Al hablar de esta época, comienzos de los 90, se refirió a que en aquel entonces estaba “con el gran amor de mi vida” y aunque no mencionó ningún nombre, si destacó que era colombiano y mayor que ella. “A los 18 años conozco al que fue el amor de mi vida, un hombre mayor que yo, artista, colombiano”, dijo.

La actriz luego recordó su romance con Miguel Varoni, así como su relación con Marcelo Dos Santos, padre de su único hijo.

¿Quién es Oscar Azula, el gran amor de Aura Cristina Geithner?

Volviendo al gran amor de Aura Cristina no muchos saben que se trata de un artista ibaguereño, que estudió en Colombia y luego viajó a México a especializarse, allí conoció a la actriz y juntos regresaron al país, donde ella comenzó su carrera en pantalla.

Se trata de Oscar Azula, quien posteriormente fue director de algunas producciones de televisión incluyendo el tradicional Reinado Nacional de Belleza en Cartagena. Azula, destacado fotógrafo, también fue durante un buen tiempo Director de Comerciales de RCN.

Hay que señalar que cuando Aura Cristina comenzó a salir con Miguel Varoni, llevaba siete años de relación con Azula. Pese al rompimiento, la actriz y Oscar siguieron siendo amigos. Azula fue pareja de la también actriz Andrea Nocetti.

Actualmente Azula, de 63 años, sigue vinculado al arte. A finales del 2025 expuso su obra en la Tercera Bienal de Sevilla, España.

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