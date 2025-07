‘Desafío Siglo XXI’: Alpha recibió fuerte castigo por grave falta de Sathya

Las reglas del juego en el Desafío Siglo XXI son para cumplirlas. En la edición del año pasado, por ejemplo, hubo dos expulsiones: Marlon y Beba cometieron graves faltas que les costó su permanencia en el concurso deportivo de Caracol Televisión.

¿Qué pasó en el reciente capítulo del ‘Desafío Siglo XXI?

En el capítulo del pasado 28 de julio, los equipos se volvieron a enfrentar a una prueba de ‘Sentencia y servicios’. Beta tuvo que volver a Playa Baja, pues no lograron no ganar la prueba ni reunir el dinero suficiente para pagar arriendo. Los participantes enfrentaron una noche difícil debido al clima.

Asimismo, Sathya y Juan fueron a la anhelada ‘Suite Ditu’ donde pasaron una noche relajada, con comida y jacuzzi. No obstante, hubo una situación en particular que no pasó desapercibida por la producción y, por supuesto, por Andrea Serna, quien reunió, a través de una llamada, a todos los equipos para comentarles lo que había ocurrido.

De acuerdo con lo que les dijo la presentadora, Sathya, integrante de la casa morada, cometió una grave falta: “El reglamento, como veo que todos lo tienen claro, es muy específico: una vez tienen el chaleco, una vez lo están portando, no se lo pueden quitar. Como muy bien lo saben en esta etapa de la competencia, ustedes están compitiendo por equipos, lo que haga un integrante del equipo impacta a todo el grupo”, comenzó diciendo.

Castigo de Alpha: directo a Playa Baja

Enseguida, Serna fue directa y aclaró lo que ocurrió: “Sathya sin chaleco. Así que Alfa, apenas termine la llamada, tiene cinco minutos para empacar lo que alcancen y salir directo para Playa Baja”.

La noticia impactó a los participantes, no solo de la casa morada, sino también de los otros equipos. Katiuska, de Omega, dio su opinión: “Yo pienso que pudo ser una misión del elegido, la verdad porque me parece muy descuidado hacer algo que todos tenemos claro. Sobre todo ella que ya tuvo el chaleco una vez, entonces no sé si al estar en ese lugar tan “bacano” se le olvidó, si no es el caso que no creo, puede que sea una misión".

Por su parte, Sathya, quien ya había sido eliminada de la competencia, pero regresó por una lesión de Cami, trató de excusarse con sus compañeros: “puede ser que ustedes no me crean, era más la incomodidad de sentirme encharcada que no tuve en cuenta esa regla que sé que es tan importante y perjudicada a todo el equipo. Me responsabilizo de eso y discúlpenme muchachos”.

No obstante, Leo se mostró bastante molesto por el castigo que tuvieron que asumir por culpa de ella: “ya no es tiempo de responsabilizarse porque todos estamos afectados, entonces ya no más excusas, lo que fue fue”.

Adicional al castigo general, Sathya deberá asumir otro personal. El día del Desafío a muerte, saldrá dos minutos después que sus compañeras.