J Balvin se reconcilió con Residente. Publicaron foto juntos: “La razón la tiene el tiempo”

El cierre de 2025 dejó una de las imágenes más comentadas de la música latina: J Balvin y Residente juntos, poniendo fin a una rivalidad que durante años simbolizó dos posturas opuestas dentro del género urbano.

La reconciliación se hizo pública este 31 de diciembre, cuando el artista colombiano compartió una fotografía junto al rapero puertorriqueño, acompañada de un mensaje reflexivo que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

El mensaje de reconciliación que J Balvin dedicó a Residente

En el texto, ‘El Niño de Medellín’ restó importancia al impacto mediático del reencuentro y explicó que el acercamiento con René Pérez (nombre de pila del puertorriqueño) se dio de manera privada y meses atrás, tras un proceso de diálogo entre ambos.

Aunque en su mensaje J Balvin no hizo referencia directa a los enfrentamientos públicos del pasado, subrayó la importancia de escucharse y dejar que el tiempo cierre las diferencias.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”.

Distintas figuras de la música urbana aplaudieron el gesto de reconciliación mostrado por J Balvin, entre ellos Arcángel, Nicky Jam, Ryan Castro y Maluma.

¿Por qué J Balvin y Residente estaban peleados?

La rivalidad entre ambos se hizo pública en 2021, cuando el boricua cuestionó duramente la postura del paisa frente a los Latin Grammy y, en general, su visión de la industria musical. El conflicto escaló en 2022 con la BZRP Music Session #49, canción en la que el exvocalista de Calle 13 lanzó críticas directas contra su colega.

Desde entonces, no hubo enfrentamientos constantes, pero tampoco señales de reconciliación, al menos hasta hace algunos días. Por eso, la imagen compartida este 31 de diciembre representa un giro significativo y un cierre simbólico a un debate que trascendió lo musical y se instaló en discusiones sobre arte, industria y autenticidad.

Este reencuentro también hace parte de una serie de reconciliaciones protagonizadas por J Balvin. En semanas recientes, el cantante paisa ha dejado atrás distanciamientos con otros artistas del género, como Riko El Monumental y Bad Bunny, con quienes tuvo tensiones públicas en distintos momentos de su carrera.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí