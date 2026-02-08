J Balvin y Ryan Castro estuvieron en el Flag Football Game del Súper Bowl

Esta noche, los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Uno de los eventos más esperados fue el Flag Football Game de celebridades, un espectáculo que combinó deporte urbano, entretenimiento y cultura pop, con una fuerte presencia latina, destacando a los artistas J Balvin y Ryan Castro como unos de los protagonistas.

Esta disciplina se caracteriza por eliminar el contacto físico típico del fútbol americano. En lugar de placar a un oponente, los jugadores deben quitarle una bandera que llevan en la cintura para detener la jugada.

Así fue el Flag Football Game del Súper Bowl

El cantante paisa J Balvin tomó un papel protagónico en el partido al ser el capitán de uno de los equipos, compartiendo esa responsabilidad con el comediante e influencer estadounidense Druski, quien lideró el equipo rival.

Ryan Castro también se unió a Balvin como parte del equipo liderado por el artista de Medellín. Su participación resaltó la presencia de dos figuras prominentes de la música latina en un evento deportivo mundial. Si bien no asumió el rol de capitán, la presencia de Castro en el campo representó la creciente fusión del entretenimiento musical y el deporte, especialmente en programas dirigidos a conectar con el público joven y diverso de la NFL y sus actividades relacionadas.

El evento logró el mayor número de espectadores simultáneos en la historia de la plataforma. También hicieron presencia figuras como Cam Newton, Michael Vick, Diana Flores, Benson Boone y Kane Brown. El Equipo J Balvin se impuso 50-40, con Ashlea Klam como MVP. Cardi B, Sauce Gardner y Brenda Song participaron como comentaristas invitados. La jugadora profesional de flag football, Ashlea Klam, brilló como la mejor del partido.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Este acercamiento de J Balvin con la NFL no es algo nuevo. El artista colombiano ha mantenido una relación constante con los grandes eventos de la liga, convirtiéndose en uno de los referentes latinos más visibles en estos escenarios masivos. En 2020, fue uno de los invitados al Halftime Show del Super Bowl, junto a Shakira, Jennifer López y Bad Bunny, una actuación que marcó un hito para la música latina en Estados Unidos. Desde entonces, Balvin ha estado involucrado en diversas iniciativas y eventos relacionados con la NFL, fortaleciendo el lazo entre el fútbol americano y la cultura urbana, y demostrando que su influencia va más allá de la música, llegando a los espacios de mayor impacto mediático en el mundo del deporte.