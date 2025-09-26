Jason Day: edad, esposa, de dónde es y más de “Lorenzo” de ‘La Huésped’ de Netflix

El pasado 24 de septiembre, Netflix estrenó la serie colombiana La Huésped, protagonizada por Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jason Day. Con 20 episodios, el thriller de suspenso ha atrapado la atención de los fanáticos convirtiéndose en tendencia en la plataforma de streaming.

¿Quién es Jason Day y cuántos años tiene?

Jason Day, el protagonista, es un actor peruano de 40 años. Su primera participación en el cine fue en el 2005 con Mañana te cuento. También ha hecho parte de otras producciones como Esta sociedad, Dioses, La gran sangre: La película, Máncora, entre otras.

En televisión, el artista estuvo en Lalola, La Tayson, corazón rebelde y Muñeca brava. Aunque es de Lima, también ha participado en producciones colombianas como El capo 2 y La primera vez, en la tercera temporada donde interpretó al profesor Antonio Silva y también haría parte de En diciembre llegaban las brisas.

El artista estudió actuación con maestros como Ron Burrus y Deborah Aquila en Los Ángeles y también se profesionalizó en dirección de cine en la Universidad del Cine en Buenos Aires. Además de cine y televisión, el actor también se ha desempeñado en el teatro con obras como Hoy prometo no mentir, Laberinto de monstruos, Bodas de sangre y Los cachorros.

En el 2019, en una entrevista con People en Español, el actor se describió como “un trabajador del arte, que no es lo mismo que un artista, y un peruano con mucha suerte que va encontrando una ruta muy personal hacia la vida con la que siempre soñé”.

¿Quién es la esposa de Jason Day?

Por ahora, no se tienen registros sobre la pareja del actor. En sus redes sociales publica contenido sobre su vida profesional, pero, hasta el momento, se desconoce si sostiene alguna relación sentimental o si está soltero.

Jason Day en ‘La Huésped’

Sobre su papel en la serie de Netflix, el actor peruano dijo “Lorenzo es un hombre sumamente ambicioso. Ambiciona ser el fiscal general de la nación más joven de la historia de Colombia. Tiene tres grandes amores: Silvia, su mujer, la ama con locura; Isabela, su hija, y también es un gran amor la imagen que él ha construido de sí mismo con tanto cuidado. Y si alguno de estos tres grandes amores fuera a ser puesto en peligro Lorenzo va a dar todo de sí por asegurarse de que eso no ocurra”.