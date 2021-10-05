Jean Carlos Centeno recordó cuando se enamoró de Marbelle: “la sigo admirando”

En una reciente entrevista con el programa Sin filtro de la Revista Semana, el cantante de música vallenata Jean Carlos Centeno abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida profesional y personal.

¿Qué pasó entre Jean Carlos Centeno y Marbelle?

El artista vallenato recordó la época cuando tuvo un profundo sentimiento hacia Marbelle. En ese momento, ambos estaban comenzando en la industria de la música: “Me enamoré de ella un tiempo… Una buena muchacha, excelente persona, conocí a su mamá y a su papá”, contó.

Aclaró que no alcanzaron a ser novios; de acuerdo con sus declaraciones, principalmente por culpa de él: “Creo que Marbelle y yo no tuvimos una buena relación, pero sí una bonita amistad porque cuando ella me conoció yo era muy inmaduro. Algunas canciones fueron compuestas para ella, porque me enamoré de ella, pero nunca tuvimos una relación pública”.

Aunque sentía un amor profundo hacia ella, ese amor no pudo trascender más allá de una amistad: “Solamente algo que ella me dijo me ofendió y yo respondí de manera inmaduro. Es una persona que respeto y admiro, cuando la veo la saludo porque la sigo admirando, la veo como una gran mujer, luchadora, profesional, una estrella de la música y del concepto musical porque como jurado tuvo también muchos aciertos. Me gustó verla mucho como jurado en el programa que estuvo porque lo hizo con sabiduría, con experiencia, con un conocimiento limpio y claro de lo que tenía que hacer.

Así como con Marbelle, Centeno también confesó que se enamoró de Wendy Orozco, hija de Rafael Orozco y Clara Cabello, pero tampoco tuvieron una relación sentimental:

“Nunca tuvimos una relación cuerpo a cuerpo. Me enamoré, una niña de quien en verdad me enamoré solo. La veía como la esposa de mis sueños, la madre de mis hijos, le fallé porque le fui infiel con una persona de quien no puedo hablar mal. La infidelidad mía fue cuando nació Carlos Andrés Centeno, sangre de mi sangre, y hasta ahí llegó la relación de papelitos y de besitos en la mejilla. Era una cosa bonita, algo que nunca se olvida. Fueron seis años así, una relación como de fantasía y le compuse canciones que tal vez sobrepasan la realidad", contó para el mencionado programa.

En redes sociales los internautas han elogiado al cantante por la forma en la que se refirió a esas dos mujeres que conquistaron en ese momento su corazón: “qué caballero como se expresa de ellas”, “un hombre genuino es así, respetuoso en su hablar siempre, reconociendo sus falencias, pero también mostrando un corazón honesto, en una palabra, un verdadero caballero”, “tan lindo como habla”, “todo un caballero”.