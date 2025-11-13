¿Paola Jara está embarazada de nuevo? Jessi Uribe aclaró rumores

Jessi Uribe y Paola Jara están viviendo un momento muy especial tras la llegada de Emilia, su hija, quien nació el 19 de noviembre del año pasado. Desde ese día, los artistas han compartido en sus redes sociales varios momentos familiares, mostrando lo felices que están en esta nueva etapa como padres. El anuncio del embarazo se hizo en 2025 a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde ambos compartieron imágenes de una ecografía y expresaron su amor por la bebé que estaba en camino, a quien describieron como “el milagro más hermoso” de sus vidas.

La paternidad no es algo nuevo. El cantante ya tiene cuatro hijos de su relación anterior, así que Emilia se convirtió en su quinta hija. Por otro lado, para Paola Jara, esta es su primera experiencia como madre, un sueño que ha compartido en varias ocasiones.

¿Jessi Uribe y Paola Jara serán padres de nuevo?

En los últimos días, surgieron unos rumores en redes sociales sobre la posible llegada de un nuevo bebé al hogar de los intérpretes de Como si nada. Todo comenzó cuando la pareja compartió un video entrenando en casa que se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes se observa cuando Jessi se acercó a su esposa y le dio varios besos en el abdomen, un gesto que muchos seguidores interpretaron como una señal de que la familia podría estar creciendo nuevamente.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos internautas afirmaron que el cantante parecía estar celebrando la llegada de otro bebé y comenzaron a preguntar si la artista estaba embarazada otra vez, especialmente porque el gesto era muy parecido al que muchas parejas hacen al anunciar un embarazo. “¿Podría ser que sea otro bebé al que estás besando?”, “me parece que viene otro bb”, “Van a ser otra vez padres”, “bebé en camino”, “Ella otra vez está embarazada”, “besa al otro bebé”.

¿Qué dijo Jessi Uribe?

Ante tantos rumores, Jessi Uribe decidió aclarar las cosas directamente con sus seguidores. Durante una sesión de preguntas en sus redes sociales, un usuario le preguntó si tenía planes de ser papá nuevamente. La respuesta del cantante fue contundente: dejó claro que no hay un nuevo embarazo y, de hecho, ya se ha sometido a una operación para no tener más hijos. “Ya me operé”, afirmó el cantante santandereano, cerrando así la puerta a la posibilidad de que Paola Jara esté esperando otro bebé.

Una imagen publicada por los cantantes de música popular llamó la atención de los internautas. Fotografía por: Instagram

Aunque en el pasado ambos habían conversado sobre la posibilidad de formar una familia juntos, ahora parecen más enfocados en disfrutar la llegada de su hija y seguir con sus proyectos musicales. La pareja, que se casó en 2022, continúa siendo una de las más comentadas del género popular colombiano. Con su respuesta, Jessi Uribe dejó claro que, al menos por el momento, no planean ampliar la familia y que están disfrutando al máximo esta etapa junto a su pequeña Emilia.