Jessica Cediel asegura que presenció milagros de Dios: “No pude evitar llorar”

Si por algo se ha caracterizado Jesscia Cediel es que muestra sin temor todo lo concerniente a su fe y creencias en redes sociales. Ya en una oportunidad había mencionado a Vea que considera que en sus cuentas se puede expresar libremente, haciendo caso omiso de comentarios en contra, y no oculta de ninguna manera, que es creyente.

La conductora, radicada en Estados Unidos y quien recibió la ciudadanía en enero pasado, comparte momentos y reflexiones al respecto.

Cediel ahora dejó ver que experimentó lo que ella ha denominado una manifestación de Dios en su vida y mencionó que este lunes primero de septiembre fue testigo de dos milagros en su casa.

La también actriz comenzó indicando que todo ocurrió mientras hacía una llamada. Aunque no reveló de qué asunto era, por lo escrito en su publicación, se trataba de una comunicación importante para su vida.

“Los milagros existen! Y hoy Dios me habló a través de ellos! Familia: en este post les comparto algo muy íntimo. En la tarde de hoy me dispuse a tomar el teléfono para hacer una llamada muy ESPECIAL! Y justo unos segundos antes de que yo agarrara mi celular una palomita llegó a mi balcón (hecho que es muy escaso o que no sucede nunca por aquí) cosa que me sorprendió gratamente, porque desde que llegó sentí la presencia de Dios diciéndome: ESTOY CONTIGO”, explicó la bogotana que luego detalló el comportamiento de la inusual ave en su ventana. “Ella me miraba y después miraba el horizonte, sacudía sus alitas y se quedaba quietita ahí. Duró más de 15 minutos acompañado mi llamada y después se fue”.

Jéssica Cediel contó que experimentó un segundo milagro en su ventanas

Más tarde, Jessica le comentó a otras personas sobre lo ocurrido y en efecto, ellas le confirmaron que se trataba de un evento espiritual. “Y precisamente le comenté a mis hermanos en Cristo que justo antes de marcar, de la nada, había llegado una paloma que estaba en mi balcón y que yo sentía que venía de parte de Dios. Y ellos me contestaron: ‘qué bonito’”. Luego explicó Cediel que vería el segundo milagro al volver a ver a su ventana.“A nosotros cuando Dios se nos manifiesta siempre es a través del arco iris. Y adivinen qué? Me asomé al cielo y … si ahí también estaba el arco iris justo en el mismo momento”.

Jessica recordó al final de su post que está segura de que Él se manifestó en medio de la llamada y “tú tienes un propósito y un plan para nuestras vidas”, escribió.

La presentadora confesó que el momento la conmovió: “No pude evitar llorar familia! Un llanto bonito de felicidad de esos que te abrazan el alma ¿Que casualidad? ¿No? Mejor lo llamo Diosidencia”. Finalmente, instó a sus seguidores a buscar a Dios.

