Jhonny Rivera y su novia Jenny López confirman lugar de la boda y dónde será la luna de miel

El cantante de música popular Jhonny Rivera y su novia, Jenny López dejaron su compromiso matrimonial en firme, en medio de los miles de asistentes a un concierto de él en el Movistar Arena de Bogotá el 3 de mayo del 2025.

Rivera sorprendió a su novia con la pedida de mano, a dos años de haber comenzado su historia de amor con la también cantante.

Ahora, a pocos días de la boda, que se realizará el próximo 22 de febrero, la pareja decidió dar más detalles relacionados con el importante evento, en las redes sociales.

Jhonny Rivera y Jenny López se casarán en Arabia, Risaralda

La ceremonia será un evento privado al que acudirán solamente algunso familiares y amigos cercanos a la paareja.

La boda se celebrará en Arabia, un corregimiento cercano a Pereira, Risaralda.

La intención de la pareja es tender una luna de miel con varios destinos. Es así como incluirán las Maldivas y luego irán a Kenia. Allí estarán no solo en la capital Nairobi, sino que planean ir de safari.

Los planes también incluyen ir a Dubai y también están pensando llegar hasta Turquía y disfrutar de destinos como Capadocia.

No obstante, la luna de miel, al parecer, no comenzará una vez termine la ceremonia debido a los compromisos de los dos, sino que tendrán que aguardar que cumplan la agenda planeada de cada uno y luego si comenzará el anhelado viaje.

Sobre los planes de una nueva paternidad para él y la primea para Jenny el intérprete mencionó: “Lo que hemos pensado de los hijos es que yo por mi edad no voy a ser amigo de mis hijos porque ya voy a estar muy mayor cuando tengan 20 años o 18, pero tampoco quiero que Jenny se pierda la oportunidad de ser mamá, entonces yo no tengo problema".

La pareja de cantantes también se prepara para su primera gira por Europa que comienza en marzo próximo.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí