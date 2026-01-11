Yeison Jiménez homenajeado en el Carnaval de Barranquilla. Así fue el tributo al Aventurero

Barranquilla está de fiesta. La capital del Atlántico disfruta de su tradicional Carnaval, que comenzó en forma este viernes 13 de febrero cuando en el estadio Romelio Martínez se coronó la nueva soberana Michelle Char, la número 90 de la tradicional festividad, y el rey Momo, Adolfo Maury Cabrera.

En medio de las presentaciones de baile y música, el primer artista llamado a escena fue Juan Carlos Coronel, el cartagenero que cantó sus temas éxito y recordó al gran Joe Arroyo, quien en vida era figura infaltable en la fiesta.

En un momento de su espectáculo, en la pantalla central se fijó la fotografía de Yeison Jiménez, así comenzó el emotivo tributo que Coronel rindió al cantante popula , fallecido en un ccidente de aviación, el pasado 10 de enero sobre las 4 de la tarde en el municipio de Paipa, Boyaca, cuando su avioneta se precipitó a tierra.

Juan Carlos Coronel cantó Aventurero junto a los asistentes a la Coronación

Juan Carlos entonó el éxito del nacido 34 años atrás en Manzanares, Caldas, Aventurero. Los asistentes corearon el tema y recordaron así a uno de los grandes intérpretes de la música regional colombiana que partió tempranamente,

Vale la pena señalar que justamente esta semana se lanzaron dos canciones póstumas que Jiménez alcanzó a grabar. Una con Georgy Parra llamada ‘Dime que sí’ y otra llamada ‘Con el corazón’ en colaboración con Maluma, este último tema ya se instaló en primer lugar de preferencia.

