Jhovanoty respondió polémicos señalamientos de Yaya Muñoz de LCDLF: “es falso”

Dahian Lorena Muñoz, mejor conocida como ‘Yaya’ trabajó con Jhovanoty en la La Kalle. En junio del año pasado se hizo pública su salida de la reconocida emisora y, en un comienzo, se dijo que ella había renunciado por temas personales. En su reemplazo llegó Manuela Cardona.

¿Qué dijo Yaya Muñoz de Jhovanoty en ‘La casa de los famosos’?

Meses después de su salida, Muñoz fue contratada por RCN para ser parte de la segunda temporada de La casa de los famosos, donde ha generado controversia por su estrategia y sus diferencias con varios de sus compañeros.

Recientemente, mientras conversaba con Karina García y otros de sus compañeros, hizo fuertes comentarios contra Jhovanoty, quien fue su jefe en la emisora.

“Es un agrandado, un crecido. Se vende como un humorista, como buena persona y en el lugar donde trabaja la gente dice que es un maleducado, grosero, mala persona”, dijo.

@rutas_favoritas yaya muñoz se despacha en contra de jhovanoty en la casa de los famosos Colombia lcdlfcolombia2025 ♬ sonido original - Rutas favoritas - Rutas favoritas

Así le respondió Jhovanoty a Yaya Muñoz de ‘La casa de los famosos’

Las palabras de la concursante del reality de convivencia fueron escuchadas por el comediante quien, después de varios días de silencio, hizo un video respondiéndole y negando sus señalamientos.

“Yo creo que tú tienes toda la libertad de opinar o de decir lo que tú quieras sin ningún problema, sin embargo, cuando estás en televisión nacional tienes que ser muy responsable de lo que dices cuando hablas de alguien, más si estás diciendo mentiras. Que tú digas que yo soy crecidísimo, agrandado, grosero, tú sabes que eso no corresponde a la realidad, tú sabes muy bien que estás hablando desde el dolor, desde la rabia, porque tu salida de la emisora La Kalle correspondió a una decisión que yo tuve que tomar”, comenzó diciendo el también humorista de Sábados Felices.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En sus declaraciones, la presentadora aseguró que decidió salir del programa radial en el que trabajaban juntos debido a la incomodidad que sentía por la forma en la que se manejaban las cosas tras la llegada de Jhovanoty. “Yo estaba muy molesta por muchas cosas porque era muy notorio lo que hacía a mis espaldas”, dijo.

¿Por qué Yaya Muñoz salió de ‘La Kalle’?

Sin embargo, él desmintió su versión y dejó claro que fue su decisión como líder del programa el que ella no continuara en el equipo, pese a que fue él quien le dio la oportunidad de ser parte del proyecto. “Eso me extraña, que tú digas que saliste, que pasaste tu carta de renuncia porque estabas cansada de las cosas que estaban pasando y que yo hablara a tus espaldas, eso es falso. Yo lo que hice fue tomar decisiones como el líder del programa y fue que tú salieras. Me extraña que tú digas que yo soy crecido, mala persona, que hablo desde el ego cuando fui yo quien confió en ti, cuando fui yo quien te eligió para que hicieras parte de este proyecto, tú sabes que tuvimos un casting donde muchas personas se presentaron y yo fui quien te seleccionó.

Por su parte, Yaya también mencionó que su excompañero tenía celos de su protagonismo en la emisora y que, al ingresar al programa, supuestamente, quiso ser el centro de atención.

“Él sabía que yo era la consentida, que figuraba en todo, para todos los eventos me mandaban y él llegó y él quería ser el centro de todo. Él me escribió cuando salí que para que habláramos y yo le dije que no tenía nada que hablar con él”.

Jhovanoty rechazó con firmeza esa versión: “no era que yo te tenía envidia porque tú eras la consentida y porque te mandaban a los eventos. No me interesa ser el centro de todo, las personas que me conocen saben que no es así. Me parece grave eso que estás diciendo”, aseguró.

El comediante también explicó que no tenía ningún problema personal con la periodista de 31 años y que, incluso, intentó hablar con ella tras su salida para aclarar la situación, pero ella se negó. Además, detalló que su decisión estuvo basada en criterios profesionales pues ella no se acopló al nuevo formato del programa.

“Yo no tengo nada contra ti, nada personal. Yo te escribí para decirte que no fue una decisión personal, no me caes mal, no te tengo envidia, no te estoy hablando desde el ego. No es eso, es que simplemente estábamos haciendo un formato en el que tú no te desarrollabas tan bien, seguramente para televisión, para lo que estás haciendo, perfecto, pero estábamos haciendo radio. Tú no estabas conforme, estabas muy dispuesta, yo te lo dije una vez por teléfono. Reconozco que tú me llamabas todos los días y me preguntabas si lo estabas haciendo bien, yo te decía que sí, pero que íbamos a ajustar algunas cosas como que te equivoques leyendo, que faltes en algunas tildes, no era corrillo, yo te lo dije”.

A pesar de la controversia, el humorista concluyó su respuesta con un mensaje conciliador, asegurando que desea lo mejor para Yaya Muñoz.

“No importa, Yaya, hace parte de tu formación, de tu crecimiento, de verdad que te deseo las mejores cosas, ojalá te ganes eso y te vas a dar cuenta que realmente todo fue un nuevo comienzo. Tienes muchas capacidades, habilidades, eres una mujer muy guapa, pero para el formato que empezamos a formar de información, análisis, comedia, humor, tú sabes que no estabas muy cómoda. En el formato que estás ahora, ese es tu mundo. Lo que pensabas que era el fin de tu carrera, realmente fue un comienzo. La gente que me conoce sabe perfectamente que todo lo que dijo Yaya Muñoz es falso”, concluyó.