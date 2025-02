Coco y La Jessu tuvieron acalorada discusión en LCDLF: “no me conoces”

Los participantes de La casa de los famosos van a cumplir un mes dentro de la competencia y el encierro ya comenzó a hacer de las suyas. Varios de ellos han protagonizado fuertes discusiones por sus notables diferencias, algunas relacionadas con sus historias del pasado, antes de ingresar a la casa, y otras que surgieron por la convivencia.

Yina Calderón ha sido unas de las concursantes más polémicas de esta temporada. La creadora de contenido ha discutido con Melissa Gate, el Negro Salas, Coco, Mauricio Figueroa, entre otros de sus compañeros. En redes sociales se ha hablado sobre su explosiva forma de ser. Varios internautas aseguran que la también empresaria casi siempre está a la defensiva con sus compañeros.

¿Qué pasó con Coco, La Jessu y Yina Calderón?

En el reciente capítulo de La casa de los famosos, se vivió un tensionante momento. González Escobar, conocido como Coco por su personaje en Oki Doki, se convirtió en el líder de la semana. Algunas decisiones que tomó en los últimos días fueron cuestionadas por sus compañeros, ya que el actor eligió a Karina García como su compañera de cuarto, pero después la mandó a placa de nominación, lo que, para muchos, fue un acto “desleal”.

Anoche, el artista tenía que elegir a quién salvaba, para evitar que fuera a eliminación. Para sorpresa de muchos, se inclinó por Alerta, no sin antes enviarles un fuerte mensaje a Yina Calderón y La Jessu, por supuestamente armar un complot.

“Colombia, complot: un grupo de personas que se unen para derrocar una idea o una persona. Y cuando hay unas reglas, como ustedes lo han dicho, y se rompen, hay trampa, y la trampa no se hace sola, sino por tramposos. Así que lo único que puedo decir, es que las pruebas están, hablan mucho, no tienen pruebas contra mí, pero las pruebas contra las personas sí están, que lo sepa Colombia. Yo llegué acá con amor, con cariño, con valores, con clase y con educación y me voy igual”, dijo.

Enseguida, agregó dirigiéndose puntualmente a las creadoras de contenido: “ellas se van o no, Yina y Jesuu se van igual o peor, porque lo único que saben hacer sin pruebas es engendrar odio en las personas que las siguen a ustedes. Por favor, adolescentes, estas personas no le hacen bien a Colombia”.

Sus palabras desequilibraron a Yina Calderón, quien, con mucho enojo le contestó: “no nos nombres, porque la pregunta es a quién salvas”, le dijo, a lo que el actor le contestó: “vean Colombia lo que hay aquí”.

La discusión fue subiendo de tono cuando Calderón le dijo: “él es un enfermo”, a lo que Coco le respondió: “no tienes pruebas, no llores, muéstrame las pruebas”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así fue la discusión de Coco con La Jessu y Yina Calderón

En medio de la fuerte pelea, La Jessu no se quedó atrás y evidentemente molesta se fue contra él. Varias de sus compañeras la detuvieron: “déjenme. Yo lo dejé hablar a él, simplemente lo quiero escuchar”, dijo, mientras sus compañeras la detenían para que no se fuera contra el actor.

“Me das risa, niña”, dijo minutos después Coco dirigiéndose a Yina.

“¿usted cree que yo le tengo miedo?”, le contestó la empresaria.

“¿y yo a ti? Mi amor, tú no me conoces”, contestó Coco.

“El que no se conoce es usted que no aparece en televisión hace como 20 años”, le grió Yina.

Al final, en conversación con Mateo Varela, conocido como Peluche, el actor agregó: “todo esto es actuación, porque lo que quieren es show, pues les vamos a dar show. Yo estoy tranquilo, créeme”.

Opiniones en redes sociales por pelea de Coco con Yina Calderón y La Jessu

En redes sociales, los internautas han dejado sus opiniones con respecto a la pelea. Algunos han apoyado al actor, mientras que otros le han dejado fuertes críticas: “Coco creció en medio del mundo del espectáculo, él sí sabe cómo hacer un show”, “me encanta Coco, las colocó en su sitio a toditas”, “Coco sacó su verdadera cara”, “me encantó Coco”, “el Coco lo entendió todo. Él está armando su show para televisión”, “siguen criticando a Coco a mí me encanta que las descontrole a ese poco de arrabaleras”, se lee en los comentarios.