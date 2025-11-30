Logo Revista Vea
El mundo de las estrellas

Joe Keery: Así le cambió la vida Steve Harrington de Strangers Things. Estará en Colombia

Cuando el fenómeno de la serie ‘Strangers Things’ comenzó, el rol de Steve Harrington no era propiamente el más popular. Con el paso de las temporadas, se ha convertido en uno de los más entrañables. El personaje no solo cautiva al público, cambió el destino y la vida misma del actor que lo encarna.

Por Luz Alexi Castillo
30 de noviembre de 2025
LONDON (United Kingdom), 01/03/2025.- US actor and musician Joe Keery aka Djo poses on the red carpet for the 2025 BRIT Awards ceremony at The O2 arena in London, Britain, 01 March 2025. The annual pop music awards are presented by the British Phonographic Industry (BPI). (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN
Fotografía por: ANDY RAIN

Strangers Things es sin duda uno de los fenómenos audiovisuales del mundo entero. El estreno de los primeros episodios de su más reciente temporada lo demuestra. Las acciones y el destino de sus personajes son tema de conversación en las redes sociales en el mundo entero y estas se ven inundadas de escenas cruciales sobre lo que ocurre. Los cibernautas están expectantes al lanzamiento de los nuevos y últimos episodios de la parte definitiva para la historia.

Aunque todos los personajes cautivan por sus acciones en el extraño pueblo de la historia, el rol de Keery que comenzó siendo antipático, ahora es uno de los más queridos. El arco del personaje de Steve da cuenta de uno transformado por lo que le pasa a él y a sus compañeros, evolucionó de antagonista a ayudador. El arco no solo llegó para Steve también para Keery que lo interpreta y que con este trabajo logró una popularidad inusitada.

Antes de Steve, Keery pasaba trabajo para encontrar un rol que lo destacara. Había hecho parte de anuncios de comidas rápidas como KFC y domino´s Pizza y sus apariciones eran breves en series como Empire y Chicago Fire.

Joe presentó su adición en el 2015 y pasaron varios meses antes de saber que era parte de Strangers Things. Alcanzó a audicionar para Jonathan, pero finalmente le dieron a Steve. La grabaciones llegaron pronto y para el 2016 comenzaba a ser un artista famoso. Hay que decir que no solo la actuación es parte de Joe. Él también es un músico consagrado.

El destino de Steve Harrington era la muerte

Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie de Netflix, contaron en Entertainment Weekly, que tanto Steve como Jim Hopper, este interpretado por David Harbour, estuvieron a punto de abandonar la historia de forma definitiva en una de llas temporadas, pero finalmente decidieron no salir de ellos. Incluso detallaron que Steve moriría al final de la primera, pero así como al actor el cambió la vida, también cautivó a sus creadores. “Simplemente, nos enamoramos de Joe Keery. Si no nos hubiera gustado el actor, Steve se habría ido”, dijeron los hermanos.

De ahí que luego el personaje comenzó una evolución que incluyó el humor y la parte emotiva.

Video Thumbnail

Joe Harrington, de ‘Strangers Things’, estará en Colombia en el 2026

El próximo año el proyecto musical de Joe Keery estará en el país, ya que la banda Djo, que él lidera, es una de las bandas confirmadas en el Festival Estéreo Picnic 2026.

Antes de Djo, creada en el 2019, Joe fue guitarrista y vocalista de la banda Post Animal.

