Johanna Fadul reveló por qué murieron sus hijas: “Hicimos todo lo humanamente posible”

Durante tres años, Johanna Fadul y JuanSe Quintero vivieron en México, país al que llegaron en busca de nuevas oportunidades laborales y personales. Aunque la pareja aseguró que les fue bien, hace unos meses volvieron a Colombia, su tierra natal, para iniciar otra nueva etapa de sus vidas. Actualmente, cada uno se encuentra desarrollando sus proyectos profesionales; de hecho, trabajaron juntos en la película Nadie sabe quién soy yo.

¿Qué pasó con las hijas de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

En un reciente episodio del pódcast Vos Podés, de la periodista Tatiana Franko, Johanna, quien interpretó a Daniela en Sin senos sí hay paraíso, reveló varios detalles de su vida en México, su carrera profesional, su relación con JuanSe Quintero, entre otros.

Uno de los temas que más llamó la atención de los internautas fue el de la muerte de sus hijas Anabella y Antonella, hace 11 años. Aunque solo pudo tener a sus hijas en sus brazos un par de minutos, la actriz de 40 años se refirió a la maternidad y lo difícil que fue para ella ese momento: “Recién pasó lo de la pérdida de las bebés, alguien resultó enviándome maldiciones al vientre para no volver a ser mamá, unas cosas que yo decía: ‘Dios mío, protégeme’. Era súper fuerte. Yo me considero mamá de unos angelitos, tengo dos que serán mis hijas hasta el día que me muera, están en otro plano y siempre estarán ahí. Dios sabe cómo hace sus cosas", contó en su charla con Tatiana Franko.

Aunque aparentemente todo estaba bien con su embarazo, a los siete meses todo cambió de un momento a otro. “Era un embarazo de alto riesgo. En uno de los controles el ginecólogo me dice: ‘empieza Cristo a padecer porque el cuerpo de la mujer está diseñado para tener un hijo, no dos ni tres ni cuatro. Desde el momento en el que tú las empiezas a sentir, las tienes que sentir a toda hora, todos los días en todo momento’”, contó.

Un día, la actriz sintió que algo raro pasaba con sus hijas: “Días antes del episodio me habían hecho ecografía, estaban perfectas, de hecho, medían prácticamente lo mismo y pasa que un día me despierto y no las siento. Ahí dije: ‘tan raro’. Llamé a la jefe de enfermeras y me dijo que tomara gaseosa, que comiera chocolate, que les pusiera frío porque eso las estimulaba, y nada. Nos fuimos de urgencias, me hacen la ecografía normal, y me dicen que estaba un poquito dilatada, pero yo no tenía dolores. Me dijeron que al otro día fuera a la Unidad Materno Fetal para que me miraran bien”.

Fadul y JuanSe acudieron al médico al día siguiente, pero recibieron una noticia desalentadora: “El doctor me dijo: ‘hay una bebé que está mal’. Me mostraron que el cerebro estaba lleno de líquido. Eso significa que eso es lo más común en los embarazos gemelares y que los bebés hacen transfusión feto fetal, es decir que el uno empieza a recibir mucha sangre y el otro no. Antonella estaba recibiendo mucha y ya tenía en el cerebro, en el corazón, entonces fácilmente ella podía tener un derrame cerebral, un síndrome que no se le notara, hasta una parálisis total”, reveló.

Johanna Fadul tuvo un parto natural inducido

Aunque Johanna y JuanSe querían tener a sus hijas pese al diagnóstico, con el paso de las horas el estado de salud de las bebés empeoraba. “Nos dijeron: ‘ustedes están muy jóvenes, lo que podemos hacer es coagular el cordón de esta bebé. La otra está anémica, pero está viva, está estable y está bien’. El médico tenía que hacer algo ya, a mí me metían a hacer una intervención para hacer el tema de las arterias. La conclusión de JuanSe y mía fue que no nos importaba, queríamos tener a nuestras hijas, viniera como vinieran, las queríamos a las dos. Entré a cirugía y yo creo que la doctora automáticamente coaguló el cordón de la bebé. Ella me dijo que hizo todo lo posible, pero que posiblemente la bebé ya no iba a estar viva porque el corazón nunca mejoró, sino que siguió con unas pulsaciones súper lentas y la otra estaba estable”.

Con gran dolor y siendo conscientes que una de sus hijas no tendría vida, Fadul siguió luchando porque la otra bebé estuviera bien. Sin embargo, también tuvo un mal diagnóstico: “A los dos días, a la otra bebé automáticamente el cerebro se le reventó en sangre. Cuando vemos ese proceso que ella venía igual, me acuerdo que llegó una psiquiatra y nos dijo: ‘esta bebé viene mal, ustedes tienen que ser conscientes que es para siempre, ¿ustedes qué quieren? Podemos continuar con el proceso del embarazo o interrumpirlo ya’. Ahí reflexionamos si valía la pena para ese ser que venía traerlo a este mundo tan cruel. Hicimos todo lo humanamente posible, Dios por alguna razón está permitiendo que pasen estas cosas y decidimos inducir el parto”, recordó con nostalgia.

Johanna tuvo un parto natural y pudo conocer a sus hijas por un par de minutos: “Se las llevaron y nos las entregaron no sé a los cuántos días y las cremamos. Tuvimos el espacio para cargarlas, para conocerlas, para estar con ellas, Juanse estuvo más tiempo porque a mí me llevaron a hacerme el legrado”.

El proceso clínico duró seis días. Sin embargo, al salir y volver a la realidad no fue fácil para ella. “En la clínica yo estaba en shock, estaba pasmada, no entendía lo que estaba pasando, el día que me dan de alta fue como si me hubieran tirado de 100 metros y hubiera caído en la tierra. Fueron siete meses y todo el foco era para ellas. Nosotros tomamos terapia, yo me sentía horrible”.

Han pasado 11 años desde ese momento; una experiencia que, aunque dolorosa, fue de gran crecimiento personal para la actriz y su esposo. “Fueron seis días de clínica densos, JuanSe nunca me demostró esa vulnerabilidad, pero esto me llevó a mí a madurar, forjar mi carácter, a darme cuenta que es lo único que no tiene solución en esta vida, sino que le puedes echar ganas a todo lo que quieras”.