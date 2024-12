Jorge Alfredo Vargas está ausente de Noticias Caracol. Cumple sueño familiar

Cada vez que uno de los presentadores o reporteros de Noticias Caracol se ausenta del informativo, los televidentes y usuarios en redes sociales se comienzan a preguntar los motivos por los que no aparecen frente a la pantalla.

¿Dónde está Jorge Alfredo Vargas?

Por estos días, Jorge Alfredo Vargas no ha estado en la emisión de las 7:00 p.m. el motivo es porque se encuentra de vacaciones junto a sus tres hijos, Inés María Zabaraín, su esposa y también con su mamá.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 464 mil seguidores, el periodista ha mostrado imágenes de su estadía en Los Ángeles, California. En las publicaciones que ha hecho ha destacado la importante de compartir tiempo en familia.

Una de las imágenes que más llamó la atención de sus seguidores es donde aparece con su progenitora. Según lo que dijo el presentador, en estas festividades quiso cumplirse uno de sus mayores sueños: “Feliz y consentida… Como se lo merece y con toda la familia pasando fin de año como lo soñó”.

Sus seguidores han comentado el post que cuenta con más de 2.400 likes. “Dios los bendiga Jorge, se le nota a tu mami esa felicidad que siente el estar al lado de su hermosa familia Dios le de larga vida. Para que la sigan disfrutando. Un abrazo y miles de bendiciones para todos”, “señora bonita, Dios le bendiga grandemente”, “Olga Lucía qué bendición estar con el hijo y toda su familia”, “qué bendición más grande tener a la mamita y darle gusto”, “el mejor regalo que le pudiste dar, a Lucía disfrútalo Jorge un abrazo bendiciones”, “que esta foto se repita por muchos años con el mismo amor, salud y paz”.

Historia de amor de los papás de Jorge Alfredo Vargas

En una entrevista para el podcast Sin reserva, del periodista José Fernando Patiño, el presentador de Noticias Caracol reveló la historia de amor de sus padres. Contó que ese amor comenzó desde el colegio:

“Mi papá era el profesor de mi mamá, se enamoraron. La llama la madre Isabel María, la directora del colegio, la sientan en rectoría y le dicen en sexto de bachillerato ‘Lucía me dicen que usted es novia del profesor Vargas’ y le dice sí, y por qué yo no sabía, mi mamá le dice ‘pues porque usted no me había preguntado’... Se escribían cuadernos, de esos Norma, mi papá y mi mamá. Entonces cuando la clase se acababa y salían todas las niñas, él se quedaba, le dejaba el cuaderno en el pupitre y cogía el otro cuaderno y así era la relación. Esos cuadernos quedaron guardados mucho tiempo (…) Ojo a esto, tienen diferente caligrafía entre ellos, según el día y según lo que se estuvieran diciendo y tienen abecedario propio. Unos códigos de amor divinos”, contó.