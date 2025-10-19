Juan, de Gamma, fue novio de exparticipante del ‘Desafío XX’: “Yo la entrenaba”

Esta edición del Desafío ha fortalecido la amistad entre Katiuska y Juan, pese a que con la reclasificación de los equipos, el excapitán de Omega tuvo que irse para Gamma. No obstante, ambos hicieron una alianza de protegerse el uno al otro mientras esté en sus manos.

Katiuska “cuida” a Juan

El pasado jueves, la capitana de Omega invitó a su amigo a la suite Ditu para que pasaran una noche juntos y dialogar sobre la nueva etapa de la competencia. “Yo con Zambrano estoy bien, porque yo soy inteligente y yo sé a quién tengo que tener de mi lado. Tina, Manuela, Leo y Eleazar me respetan. Yo a Rata le dije que me ayudara a cuidarte y él me dijo que sí, Yo le expliqué lo que estaba pensando hacer. Yo lo que necesito es estar bien con Yudisa y contigo que son los líderes allá para entendernos y cuidarnos. Zambrano anda detrás de mí enamorándome otra vez, pero yo lo trato bacano, como trato a Camilo, pero porque yo lo necesito tener conmigo”, dijo.

Luego le dijo: “Tienes que aprovechar que Yudisa te ve cómo te ve para coger la capitanía. Zambrano me dijo: ‘ella como que le quiere entregar la capitanía a Juan’”.

¿Quién es Luisa, la exparticipante del ‘Desafío 2024’ que fue novia de Juan?

En la misma conversación con Katiuska, Juan recordó a Luisa, quien fue su pareja antes de ingresar a la competencia. Al parecer, se trataría de Luisa Sanmiguel, quien hizo parte de la edición del año pasado y quien, en la etapa final, hizo parte del equipo del Tino Asprilla.

“Honestamente, no pensé que Lu llegara tan lejos”, le dijo Juan a Katiuska, refiriéndose a su participación en el Desafío. La capitana de Omega le contestó: “Yo tampoco. Ella fue como Tina, fue evolucionando”.

El actual concursante del reality aseguró que él tuvo mucho que ver en el crecimiento deportivo de Luisa: “Yo la entrenaba a ella y obviamente desde que yo la comencé a entrenar mejoró demasiado. Ella fue muy bien a como yo la conocí, pero yo no sabía con qué se iba a enfrentar”.

Aunque no especificó cuándo terminaron, hizo una apuesta con Katiuska: “Si pasa un mes después de salir del Desafío y yo no he vuelto con ella me das un millón”. “Un mes no, tres meses", agregó la integrante de Omega.