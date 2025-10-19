Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Juan, de Gamma, fue novio de exparticipante del ‘Desafío XX’: “Yo la entrenaba”

El exintegrante del equipo Omega, le aseguró a Katiuska en la Ditu que no regresará con su ex, una vez salga del ‘Desafío Siglo XXI’.

Por Redacción Vea
19 de octubre de 2025
El exintegrante del equipo Omega, le aseguró a Katiuska en la Ditu que no regresará con su ex, una vez salga del ‘Desafío Siglo XXI’.
Fotografía por: Instagram

Esta edición del Desafío ha fortalecido la amistad entre Katiuska y Juan, pese a que con la reclasificación de los equipos, el excapitán de Omega tuvo que irse para Gamma. No obstante, ambos hicieron una alianza de protegerse el uno al otro mientras esté en sus manos.

Katiuska “cuida” a Juan

El pasado jueves, la capitana de Omega invitó a su amigo a la suite Ditu para que pasaran una noche juntos y dialogar sobre la nueva etapa de la competencia. “Yo con Zambrano estoy bien, porque yo soy inteligente y yo sé a quién tengo que tener de mi lado. Tina, Manuela, Leo y Eleazar me respetan. Yo a Rata le dije que me ayudara a cuidarte y él me dijo que sí, Yo le expliqué lo que estaba pensando hacer. Yo lo que necesito es estar bien con Yudisa y contigo que son los líderes allá para entendernos y cuidarnos. Zambrano anda detrás de mí enamorándome otra vez, pero yo lo trato bacano, como trato a Camilo, pero porque yo lo necesito tener conmigo”, dijo.

Luego le dijo: “Tienes que aprovechar que Yudisa te ve cómo te ve para coger la capitanía. Zambrano me dijo: ‘ella como que le quiere entregar la capitanía a Juan’”.

Vínculos relacionados

Resumen del Desafío capítulo 71: Omega ganó. Se convirtió en el mejor equipo del ciclo
Resumen del Desafío, capítulo 70: qué equipo ganó la moto y a quién sentenciaron
Avance del ‘Desafío Siglo XXI’ sembró dudas. ¿Integrante de Omega está embarazada?
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

¿Quién es Luisa, la exparticipante del ‘Desafío 2024’ que fue novia de Juan?

En la misma conversación con Katiuska, Juan recordó a Luisa, quien fue su pareja antes de ingresar a la competencia. Al parecer, se trataría de Luisa Sanmiguel, quien hizo parte de la edición del año pasado y quien, en la etapa final, hizo parte del equipo del Tino Asprilla.

“Honestamente, no pensé que Lu llegara tan lejos”, le dijo Juan a Katiuska, refiriéndose a su participación en el Desafío. La capitana de Omega le contestó: “Yo tampoco. Ella fue como Tina, fue evolucionando”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El actual concursante del reality aseguró que él tuvo mucho que ver en el crecimiento deportivo de Luisa: “Yo la entrenaba a ella y obviamente desde que yo la comencé a entrenar mejoró demasiado. Ella fue muy bien a como yo la conocí, pero yo no sabía con qué se iba a enfrentar”.

Aunque no especificó cuándo terminaron, hizo una apuesta con Katiuska: “Si pasa un mes después de salir del Desafío y yo no he vuelto con ella me das un millón”. “Un mes no, tres meses", agregó la integrante de Omega.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío Siglo XXI

Desafío Caracol

Juan Desafío

Luisa Sanmiguel

Katiuska Desafío

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.