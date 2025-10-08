Avance del ‘Desafío Siglo XXI’ sembró dudas. ¿Integrante de Omega está embarazada?

El capítulo 68 del Desafío Siglo XXI, que será emitido en unos minutos por Caracol Televisión, ha despertado gran expectativa entre los televidentes y usuarios en redes sociales, pues, de acuerdo con el avance que publicó el canal en sus redes sociales, al parecer, el equipo Omega enfrentaría una situación particular que dejaría a muchos sorprendidos.

¿Qué pasó en el ‘Desafío Siglo XXI’?

Tras la fusión a dos equipos, Gamma y Omega se enfrentaron el pasado lunes a su primera prueba después de la reestructuración y los cambios de participantes. El equipo rosado fue el ganador del desafío millonario. Katiuska, por ser la líder, tuvo la opción de elegir a un hombre y una mujer para que portaran el chaleco: la capitana de Omega escogió a Grecia y Gio.

Hoy, ambos equipos se enfrentarán al ‘Desafío de Sentencia y Hambre’. Con esta nueva etapa, muchas cosas cambiaron, entre ellas, el que gane tendrá todos los beneficios y el que pierda, no tendrá absolutamente ninguno. Es todo, o nada.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Caracol Televisión publicó un avance de lo que ocurrirá esta noche, pero muchos de los internautas quedaron confundidos. En las imágenes aparecen los integrantes de Omega con una prueba, al parecer, de embarazo. De fondo, la voz en off del narrador del video, dice: “¿El resultado de esta prueba podría cambiar el juego de un equipo para siempre?”.

Tina aparece preguntándole a alguien: “¿En tu cuerpo, has sentido algo raro?”, mientras que Leo agrega: “Igual tienen que al menos llevarte y hacerte un algo de verdad de sangre”.

Rosa, quien ahora hace parte de la casa rosada dijo: “Yo estoy asustada. Estoy más asustada yo que ella”. Por ahora, se desconoce el contexto de las imágenes; sin embargo, en redes sociales los internautas han comenzado a especular: “¿Quién está embarazada?”, “debe ser algo de la Elegida”, “¿Es Katiuska?”, “puede ser vaina del elegido porque para entrar allí deben hacerle esa prueba a las mujeres”, “no crean en esos de las pruebas de embarazo, eso viene siendo parte del elegido”.

Se trata de Katiuska, quien se realizó una prueba de embarazo, pero al final resultó negativa. Sin embargo, a manera de broma, quiso hacerles creer a sus compañeros que sí lo estaba. Luego les contó que no era verdad.