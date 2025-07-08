Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 70: siga el minuto a minuto del reality

La nueva etapa de dos equipos del Desafío Siglo XXI ha generado nuevas estrategias. Cada equipo, basado en la reorganización de los participantes, ha venido analizando quiénes son más hábiles para determinados boxes para que en cada prueba vayan los indicados. A Omega, hasta el momento, les ha funcionado muy bien las distribuciones que han hecho; por su parte, a Gamma, no tanto, pues hasta el momento han perdido dos pruebas del ciclo.
Omega pone el chaleco
Zambrano llegó a la casa naranja para entregar el chaleco. Esta vez fue para Potro.
Premios para Omega
Además de ganar el Desafío de Sentencia y Bienestar, el equipo rosado obtuvo 20 millones de peso y una moto.
Mencho explota contra Omega
La integrante de Gamma no soportó una nueva derrota y se fue contra sus contrincantes, por celebrar su victoria. “Tengan un poquito más de respeto por lo que nosotros estamos pasando. Ahorita estamos nosotros abajo, pero es estresante escucharlos a ustedes gritando”, dijo.
El equipo rosado se queda con la victoria
Omega va ganando
Rata termina la primera ronda de los hombres. Camilo, de Gamma, está cerca de llegar. Por ahora, Omega sigue liderando la prueba.
Omega termina la ronda de las mujeres
Mencho se retrasa en parte de la prueba, dándole ventaja a Omega. Rata ya comenzó la ronda de los hombres.
Comienza el Desafío de Sentencia y Bienestar
Tres hombres y tres mujeres de cada equipo compiten en el Box Amarillo, también por 20 millones de pesos en una competencia por relevos. Leo, Eleazar, Rata, Katiuska, Tina y Rosa, representan a Omega. Por Gamma Potro, Camilo, Juan, Mencho, Valentina y Yudisa.
Rosa expresa su felicidad por mensaje de su familia
Andrea Serna apareció en pantalla para dialogar con los participantes. Le preguntó a Rosa cómo se sintió al recibir en video el mensaje de su familia. “Estoy feliz porque mis compañeros pudieron sentir y ver a mi familia. Es algo muy lindo y me siento demasiado afortunada”, dijo la integrante de Omega.
Inicia un nuevo capítulo
Los participantes de Omega y Gamma cuentan detalles de su vida. Juan volvió de la suite Ditu, luego de compartir una noche con Katiuska. “Yo ya hablé con Kati y ella me dio la palabra que nosotros dos somos los últimos hombres que van a tocar”, le dijo a Camilo.