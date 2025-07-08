Logo Revista Vea
Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 70: siga el minuto a minuto del reality

Este jueves 9 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 70 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
10 de octubre de 2025
Este jueves 9 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 70 del 'Desafío 2025'.
Fotografía por: Caracol Televisión

La nueva etapa de dos equipos del Desafío Siglo XXI ha generado nuevas estrategias. Cada equipo, basado en la reorganización de los participantes, ha venido analizando quiénes son más hábiles para determinados boxes para que en cada prueba vayan los indicados. A Omega, hasta el momento, les ha funcionado muy bien las distribuciones que han hecho; por su parte, a Gamma, no tanto, pues hasta el momento han perdido dos pruebas del ciclo.

Hace 5 horas

Omega pone el chaleco

Zambrano llegó a la casa naranja para entregar el chaleco. Esta vez fue para Potro.

Hace 5 horas

Premios para Omega

Además de ganar el Desafío de Sentencia y Bienestar, el equipo rosado obtuvo 20 millones de peso y una moto.

Hace 5 horas

Mencho explota contra Omega

La integrante de Gamma no soportó una nueva derrota y se fue contra sus contrincantes, por celebrar su victoria. “Tengan un poquito más de respeto por lo que nosotros estamos pasando. Ahorita estamos nosotros abajo, pero es estresante escucharlos a ustedes gritando”, dijo.

Actualización claveHace 5 horas

El equipo rosado se queda con la victoria

Hace 5 horas

Omega va ganando

Rata termina la primera ronda de los hombres. Camilo, de Gamma, está cerca de llegar. Por ahora, Omega sigue liderando la prueba.

Hace 5 horas

Omega termina la ronda de las mujeres

Mencho se retrasa en parte de la prueba, dándole ventaja a Omega. Rata ya comenzó la ronda de los hombres.

Actualización claveHace 6 horas

Comienza el Desafío de Sentencia y Bienestar

Tres hombres y tres mujeres de cada equipo compiten en el Box Amarillo, también por 20 millones de pesos en una competencia por relevos. Leo, Eleazar, Rata, Katiuska, Tina y Rosa, representan a Omega. Por Gamma Potro, Camilo, Juan, Mencho, Valentina y Yudisa.

Hace 6 horas

Rosa expresa su felicidad por mensaje de su familia

Andrea Serna apareció en pantalla para dialogar con los participantes. Le preguntó a Rosa cómo se sintió al recibir en video el mensaje de su familia. “Estoy feliz porque mis compañeros pudieron sentir y ver a mi familia. Es algo muy lindo y me siento demasiado afortunada”, dijo la integrante de Omega.

Hace 6 horas

Inicia un nuevo capítulo

Los participantes de Omega y Gamma cuentan detalles de su vida. Juan volvió de la suite Ditu, luego de compartir una noche con Katiuska. “Yo ya hablé con Kati y ella me dio la palabra que nosotros dos somos los últimos hombres que van a tocar”, le dijo a Camilo.

