Juan Diego Alvira se despidió de “Sin carreta” de Canal 1. ¿Para dónde va ahora?

Luego de su salida de Semana en febrero del 2023, Juan Diego Alvira inició una nueva vida en su etapa laboral. El periodista ibaguereño llegó a Canal 1 para ser la cara de Sin carreta, un programa de análisis y opinión que él mismo dirigía y presentaba. Sin embargo, en la mañana del viernes 19 de diciembre, Alvira compartió un emotivo video en sus redes sociales para despedirse del programa en el que se destacó por su estilo de periodismo directo y cercano a la gente. “Volver a este estudio es como volver a ese primer día, a esa idea que nació de cero, un equipo extraordinario que creyó en mí. Aquí nos atrevimos a hacer cosas que nadie hacía: entrevistas sin libreto, poner a una IA como presentadora, pero las noticias cambian, los caminos también”.

¿Por qué Juan Diego Alvira se va de ‘Sin carreta’?

En su breve pero conmovedor mensaje, el comunicador mencionó que el espacio seguirá al aire, aunque sin su liderazgo. “Hoy tengo que darles una noticia triste: ‘Sin carreta’ sigue, pero sin mí. El programa, su esencia, su nombre sigue en el Canal 1, donde nació, creció, donde lo trajimos a este mundo, Yo sigo en La W con retos por delante inmensos. Mi más profundo y fiel compromiso: contar historias sin carreta”, dijo, mientras mostraba imágenes de su paso por el programa.

En la publicación, también escribió: “Hay proyectos que no se miden por el tiempo que duran, sino por lo que dejan. ‘Sin carreta’ fue una apuesta clara por hacer periodismo distinto: más cercano, más directo, más incómodo cuando había que serlo. Ahí se abrieron caminos para nuevas formas de contar. Se tomaron riesgos. Se probaron ideas. Y se demostraron cosas que muchos creían imposibles”.

De acuerdo con lo que dijo, continúa en La W, donde también lleva un tiempo haciendo reportería en las calles de Bogotá y otros lugares de Colombia. “Hoy el proyecto entra en una nueva etapa. El programa continúa. Y yo continúo por otro camino. Me llevo lo construido, el aprendizaje y una convicción intacta: el periodismo no pertenece a un formato ni a un lugar fijo. Sigo en La W, con nuevos retos, nuevas preguntas y el mismo principio de siempre: contar historias sin carreta y del lado de la gente".

Sus amigos y seguidores dejaron sus impresiones: “Me alegro mucho que continúe en La W... Me encanta la energía que le da al programa”, “siempre me has parecido un excelente periodista; buena suerte en todo lo que emprendas, te admiro demasiado”, “muchos éxitos en todos los proyectos que desees emprender, con todo lo bueno en tu camino”.