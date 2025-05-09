Horarios del Festival Cordillera 2025: mapa y programación por días y escenarios

Este 13 y 14 de septiembre Bogotá será el escenario de reconocidos artistas en español como lo son Miguel Bosé, Ruben Blades, Carlos Vives, Frente Cumbiero, Fito Páez y Los Auténticos decadentes, por mencionar algunos.

Aquí una información completa y puntual para saber qué artistas se presentarán en cada una de las tarimas que estarán en el Parque Simón Bolívar, los horarios de los shows y la mejor manera de llegar al lugar y posteriormente, de salir rumbo a casa

Así será el Primer día del Festival Cordillera 2025

Para el primer día, se confirmó que será Lucio Feuillet a las 2:30 p.m. quien arrancará la fiesta. A las 4 p.m. los Gipsy Kings junto a Pop And Reye, estarán en escena.

A las 6 p.m. será el español, nacido en Panamá y radicado en México, Miguel Bosé quien subirá al escenario.

A las 8:15 p.m. será Ruben Blades, en compañía de la orquesta de Roberto Delgado quien deleite a los asistentes. La noche la cerrará Carlos Vives con un show que iniciará a las 10:45 de la noche.

Mientras tanto, en el Escenario Aval Aconcagua, se presentarán los Orishas y Paulo Londra. En la tarima Old Parr Cotopaxi, la noche terminará con La Mosca a la medianoche, precedidos por Catupecu Machu.

Mapa de los escenarios del Festival Cordillera 2025 Fotografía por: Instagram

Así será el segundo día de Festival Cordillera 2025

El domingo estará Zoé a las 8 p.m. y la fuerza de Illya Kuryaki & The Valderramas a las 6 p.m.. Fito Páez, a las 10:15 p.m.

Ese mismo día, en el Escenario Old Parr Cotopaxi estarán Duncan Dhu, 2Minutos y Frente Cumbiero. En la tarima Aval Aconcagua tocarán Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris El Escenario Cocuy, por su parte, tendrá a Estelares a las 10:45 p. m.

Transporte público para llegar al Festival Cordillera

Las estaciones de TransMilenio más cercanas al Parque Simón Bolívar son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council por la troncal de la Calle 26. También se puede acceder al lugar por las rutas TransMiZonal. A continuación las disponibles.

Avenida carrera 68

442: Villa Gladys → Mirandela

576: Bosa Santa Fé → Engativá

634: Bosa San José → Calle 153

661: Terminal Norte → Península

C101: Providencia → El Palmar

C123: La Magdalena → Centro Andino

T62: Metrovivienda → Casablanca

P500: Aeropuerto → Centro Andino

Z4B: Terminal Salitre → Est. Terminal

F410 - A410: Tierra Buena → Chicó Norte

H610 - A610: Paraíso → Chicó Norte

H611 - A611: Santo Domingo → Est. Calle 100

H705 - C705: Alfonso López → Suba Calle 100

K305 - A305: El Recodo → Est. Calle 100

K306 - A306: Zona Franca → Centro Andino

L800 - D800: Gaviotas → Villa Gladys

K306: Zona Franca → Centro Andino

Calle 53

367: San Bernardino → Porciúncula

K303: Fontibón Recodo → Unicentro

B303: Fontibón Recodo → Unicentro

G503: San Bernardino → Est. Calle 100

A503: San Bernardino → Est. Calle 100

G518: Potreritos → Chapinero

A518: Potreritos → Chapinero





Carrera 60

D213: Villa Teresita → Galerías

A213: Villa Teresita → Galerías

C131: Bilbao → Diana Turbay

H131: Bilbao → Diana Turbay

Calle 63

142: Teusaquillo → Engativá

D216: La Florida → Villa Mayor

H216: La Florida → Villa Mayor





Transporte para retornar a casa luego del festival Cordillera

Por el evento se habilitarán tres rutas especiales de TransMiZonal para facilitar la salida de los asistentes al Festival Cordillera.

Avenida 1 de Mayo

Avenida Calle 53 con carrera 66ª

Centro Comercial Gran Estación

Centro Comercial Salitre Plaza

Tres Elefantes

Centro Comercial Multiplaza

Bavaria

Avenida 1 de Mayo

Unicentro

Avenida calle 53 con carrera 66ª

Centro Comercial Metrópolis

Cafam Floresta

Centro Comercial Iserra 100

Olímpica Calle 100

Avenida carrera 15 con calle 1001

Centro Comercial Unicentro

Centro Comercial Bulevar Niza

Avenida Suba con calle 106

Septimazo

Avenida calle 53 con carrera 66ª

Avenida calle 53 con carrera 37

Concejo de Bogotá

Planetario de Bogotá

Centro Comercial San Martín

Universidad Javeriana

Universidad de La Salle

Carrera 7 con calle 72 bis

Carrera 7 con calle 81

Calle 94 con carrera 14

Es necesario recordar que dentro del parque no estará habilitado el servicio de parqueadero privado.

Aquí más noticia que son tendencia