Horarios del Festival Cordillera 2025: mapa y programación por días y escenarios

Este 13 y 14 de septiembre Bogotá será el escenario de reconocidos artistas en español como lo son Miguel Bosé, Ruben Blades, Carlos Vives, Frente Cumbiero, Fito Páez y Los Auténticos decadentes, por mencionar algunos.
Aquí una información completa y puntual para saber qué artistas se presentarán en cada una de las tarimas que estarán en el Parque Simón Bolívar, los horarios de los shows y la mejor manera de llegar al lugar y posteriormente, de salir rumbo a casa
Así será el Primer día del Festival Cordillera 2025
Para el primer día, se confirmó que será Lucio Feuillet a las 2:30 p.m. quien arrancará la fiesta. A las 4 p.m. los Gipsy Kings junto a Pop And Reye, estarán en escena.
A las 6 p.m. será el español, nacido en Panamá y radicado en México, Miguel Bosé quien subirá al escenario.
A las 8:15 p.m. será Ruben Blades, en compañía de la orquesta de Roberto Delgado quien deleite a los asistentes. La noche la cerrará Carlos Vives con un show que iniciará a las 10:45 de la noche.
Mientras tanto, en el Escenario Aval Aconcagua, se presentarán los Orishas y Paulo Londra. En la tarima Old Parr Cotopaxi, la noche terminará con La Mosca a la medianoche, precedidos por Catupecu Machu.
Mapa de los escenarios del Festival Cordillera 2025
Así será el segundo día de Festival Cordillera 2025
El domingo estará Zoé a las 8 p.m. y la fuerza de Illya Kuryaki & The Valderramas a las 6 p.m.. Fito Páez, a las 10:15 p.m.
Ese mismo día, en el Escenario Old Parr Cotopaxi estarán Duncan Dhu, 2Minutos y Frente Cumbiero. En la tarima Aval Aconcagua tocarán Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris El Escenario Cocuy, por su parte, tendrá a Estelares a las 10:45 p. m.
Transporte público para llegar al Festival Cordillera
Las estaciones de TransMilenio más cercanas al Parque Simón Bolívar son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council por la troncal de la Calle 26. También se puede acceder al lugar por las rutas TransMiZonal. A continuación las disponibles.
Avenida carrera 68
- 442: Villa Gladys → Mirandela
- 576: Bosa Santa Fé → Engativá
- 634: Bosa San José → Calle 153
- 661: Terminal Norte → Península
- C101: Providencia → El Palmar
- C123: La Magdalena → Centro Andino
- T62: Metrovivienda → Casablanca
- P500: Aeropuerto → Centro Andino
- Z4B: Terminal Salitre → Est. Terminal
- F410 - A410: Tierra Buena → Chicó Norte
- H610 - A610: Paraíso → Chicó Norte
- H611 - A611: Santo Domingo → Est. Calle 100
- H705 - C705: Alfonso López → Suba Calle 100
- K305 - A305: El Recodo → Est. Calle 100
- K306 - A306: Zona Franca → Centro Andino
- L800 - D800: Gaviotas → Villa Gladys
- K306: Zona Franca → Centro Andino
Calle 53
- 367: San Bernardino → Porciúncula
- K303: Fontibón Recodo → Unicentro
- B303: Fontibón Recodo → Unicentro
- G503: San Bernardino → Est. Calle 100
- A503: San Bernardino → Est. Calle 100
- G518: Potreritos → Chapinero
- A518: Potreritos → Chapinero
Carrera 60
- D213: Villa Teresita → Galerías
- A213: Villa Teresita → Galerías
- C131: Bilbao → Diana Turbay
- H131: Bilbao → Diana Turbay
Calle 63
- 142: Teusaquillo → Engativá
- D216: La Florida → Villa Mayor
- H216: La Florida → Villa Mayor
Transporte para retornar a casa luego del festival Cordillera
Por el evento se habilitarán tres rutas especiales de TransMiZonal para facilitar la salida de los asistentes al Festival Cordillera.
Avenida 1 de Mayo
Unicentro
Septimazo
Es necesario recordar que dentro del parque no estará habilitado el servicio de parqueadero privado.