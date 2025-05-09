¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Horarios del Festival Cordillera 2025: mapa y programación por días y escenarios

Este fin de semana se realizará en Bogotá el Festival Cordillera, uno de los eventos más importantes en materia de música en América Latina. El epicentro será el Parque Metropolitano Simón Bolívar. A continuación toda la información que necesitas tener en cuenta para llegar, disfrutar y salir de los conciertos.

Por Redacción Vea
12 de septiembre de 2025
El Festival Cordillera 2025 se realiza este 13 y 14 de septiembre en la capital
Fotografía por: Páramo Presenta

Este 13 y 14 de septiembre Bogotá será el escenario de reconocidos artistas en español como lo son Miguel Bosé, Ruben Blades, Carlos Vives, Frente Cumbiero, Fito Páez y Los Auténticos decadentes, por mencionar algunos.

Aquí una información completa y puntual para saber qué artistas se presentarán en cada una de las tarimas que estarán en el Parque Simón Bolívar, los horarios de los shows y la mejor manera de llegar al lugar y posteriormente, de salir rumbo a casa

Así será el Primer día del Festival Cordillera 2025

Para el primer día, se confirmó que será Lucio Feuillet a las 2:30 p.m. quien arrancará la fiesta. A las 4 p.m. los Gipsy Kings junto a Pop And Reye, estarán en escena.

A las 6 p.m. será el español, nacido en Panamá y radicado en México, Miguel Bosé quien subirá al escenario.

A las 8:15 p.m. será Ruben Blades, en compañía de la orquesta de Roberto Delgado quien deleite a los asistentes. La noche la cerrará Carlos Vives con un show que iniciará a las 10:45 de la noche.

Mientras tanto, en el Escenario Aval Aconcagua, se presentarán los Orishas y Paulo Londra. En la tarima Old Parr Cotopaxi, la noche terminará con La Mosca a la medianoche, precedidos por Catupecu Machu.

Mapa de los escenarios del Festival Cordillera 2025

Mapa de los escenarios del Festival Cordillera 2025

Fotografía por: Instagram

Así será el segundo día de Festival Cordillera 2025

El domingo estará Zoé a las 8 p.m. y la fuerza de Illya Kuryaki & The Valderramas a las 6 p.m.. Fito Páez, a las 10:15 p.m.

Ese mismo día, en el Escenario Old Parr Cotopaxi estarán Duncan Dhu, 2Minutos y Frente Cumbiero. En la tarima Aval Aconcagua tocarán Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris El Escenario Cocuy, por su parte, tendrá a Estelares a las 10:45 p. m.

Transporte público para llegar al Festival Cordillera

Las estaciones de TransMilenio más cercanas al Parque Simón Bolívar son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council por la troncal de la Calle 26. También se puede acceder al lugar por las rutas TransMiZonal. A continuación las disponibles.

Avenida carrera 68

  • 442: Villa Gladys → Mirandela
  • 576: Bosa Santa Fé → Engativá
  • 634: Bosa San José → Calle 153
  • 661: Terminal Norte → Península
  • C101: Providencia → El Palmar
  • C123: La Magdalena → Centro Andino
  • T62: Metrovivienda → Casablanca
  • P500: Aeropuerto → Centro Andino
  • Z4B: Terminal Salitre → Est. Terminal
  • F410 - A410: Tierra Buena → Chicó Norte
  • H610 - A610: Paraíso → Chicó Norte
  • H611 - A611: Santo Domingo → Est. Calle 100
  • H705 - C705: Alfonso López → Suba Calle 100
  • K305 - A305: El Recodo → Est. Calle 100
  • K306 - A306: Zona Franca → Centro Andino
  • L800 - D800: Gaviotas → Villa Gladys
  • K306: Zona Franca → Centro Andino

Calle 53

  • 367: San Bernardino → Porciúncula
  • K303: Fontibón Recodo → Unicentro
  • B303: Fontibón Recodo → Unicentro
  • G503: San Bernardino → Est. Calle 100
  • A503: San Bernardino → Est. Calle 100
  • G518: Potreritos → Chapinero
  • A518: Potreritos → Chapinero


Carrera 60

  • D213: Villa Teresita → Galerías
  • A213: Villa Teresita → Galerías
  • C131: Bilbao → Diana Turbay
  • H131: Bilbao → Diana Turbay

Calle 63

  • 142: Teusaquillo → Engativá
  • D216: La Florida → Villa Mayor
  • H216: La Florida → Villa Mayor


Transporte para retornar a casa luego del festival Cordillera

Por el evento se habilitarán tres rutas especiales de TransMiZonal para facilitar la salida de los asistentes al Festival Cordillera.

Avenida 1 de Mayo

  • Avenida Calle 53 con carrera 66ª
  • Centro Comercial Gran Estación
  • Centro Comercial Salitre Plaza
  • Tres Elefantes
  • Centro Comercial Multiplaza
  • Bavaria
  • Avenida 1 de Mayo

    • Unicentro

  • Avenida calle 53 con carrera 66ª
  • Centro Comercial Metrópolis
  • Cafam Floresta
  • Centro Comercial Iserra 100
  • Olímpica Calle 100
  • Avenida carrera 15 con calle 1001
  • Centro Comercial Unicentro
  • Centro Comercial Bulevar Niza
  • Avenida Suba con calle 106

    • Septimazo

  • Avenida calle 53 con carrera 66ª
  • Avenida calle 53 con carrera 37
  • Concejo de Bogotá
  • Planetario de Bogotá
  • Centro Comercial San Martín
  • Universidad Javeriana
  • Universidad de La Salle
  • Carrera 7 con calle 72 bis
  • Carrera 7 con calle 81
  • Calle 94 con carrera 14

    • Es necesario recordar que dentro del parque no estará habilitado el servicio de parqueadero privado.

