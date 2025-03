Juanita Molina, de Medusa, aconseja la terapia: “es parte de la canasta familiar”

La antioqueña Juanita Molina, quien llegará a sus 28 años el próximo 29 de abril, ha sabido cómo posicionarse como una revelación de la interpretación. La vimos en un doble rol en Romina poderosa, del canal Caracol, desafío que le significó el reconocimiento.

Fue la elegida entre decenas de actrices de su edad para ponerse en la piel de Mila Mendoza Pinzón, la hija de Beatriz y don Armando, en Betty la fea, un papel en el que se ‘hizo odiar’ inicialmente por la manera en que se portaba con la fea más famosa de la pantalla. No obstante, al final de esa primera temporada de la apuesta de Amazon, la relación madre e hija comenzó a cambiar. Ahora que se sabe que hay segunda parte de la producción, los televidentes aguardan cómo se portará la talentosa de la moda, Mila.

Saber que el público no sentía simpatía por Mila le generó satsifacción, de eso se trataba. “Desde el guion era muy importante lograr que se generara esa fuerza en oposición a la protagonista que es Betty con Mila”.

Para seguir con la confirmación de que lo suyo es talento y disciplina la vemos ahora en Medusa, donde no ha sido salpicada por la crítica que rechaza el acento costeño, lo cual indicaría que ella si lo logró. Lo de Molina, según ella misma le contó a Vea, es disciplina.

No tiene inconveniente en dedicar horas y horas a adentrarse en un rol hasta sentir que lo logra por completo. Para Medusa no solo tuvo el coach de acento, que la producción le puso, sino que consiguió otro personal y su día a día era “escuchar niñas tiktokers barranquilleras de clase alta para saber cómo hablaban”. Era la primera vez que asumía el costeño.

Juanita Molina estará en ‘Cien años de soledad’

Ahora Juanita tiene todas sus energías enfocadas en un nuevo reto. Será parte de la segunda temporada de ‘Cien años de soledad’, de Netflix. Hasta ahí llega la información, por contrato no puede decir nada más.

Lo que si puede y quiere revelar es que en un mundo donde se vive a mil, con los conflictos propios de la vida cotidiana hay que ir a terapia. Hacerlo es parte del amor propio y la necesidad de estar bien.

“Sí, me encanta. Voy una vez por semana. Soy súper partidaria de hablar súper abierto de lo importante que es ir a terapia, lo importante de hablar, de que alguien te escuche. De cómo tener alguien que esté un poco más alejado de tu entorno y te pueda dar como esas herramientas. Entonces si, las terapias (para mí son) como parte de mi canasta familiar de gastos”.

Para la actriz no es necesario esperar a estar o sentirse mal o incómodo, en su caso llegó más por curiosidad: “Yo siempre he sido muy curiosa respecto a todo, respecto a mí. Entonces sí hubo un momento en mi vida en donde como que me empecé a hacer más consciente de misma y empecé a buscar y me tomó mucho tiempo dar con el terapeuta, que ha sido mi terapeuta en los últimos dos años....como que sentía que quería ir más abajo”, mencionó la actriz.

De lo que si definitivamente no habla es sobre su vida privada. Siente que le ha tocado muy duro, ha tenido que demostrar que sí puede, que es disciplinada y no quiere que ninguna otra información opaque su desempeño.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento