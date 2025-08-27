Julián Zuluaga, eliminado de ‘MasterChef’ reveló: “No me estaba sintiendo bien”

En el reciente capítulo de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Patricia Grisales, Valeria Aguilar y Julián Zuluaga se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación. Los famosos tenían que hacer un plato que tuviera Ghee, (mantequilla clarificada), pero el de Julián, actor de Darío Gómez: el rey del despecho, no convenció a los jurados por lo que fue eliminado de la competencia.

En entrevista con Vea se refirió a su experiencia, no solo en el reto de eliminación, sino en el programa en general donde fue apodado como “el niño” de MasterChef Celebrity.

¿Cómo te sentiste en ‘MasterChef Celebrity’?

“Ha sido una experiencia maravillosa que vale la pena vivir para entender muchas cosas, para afrontar muchas otras, para conocer gente maravillosa. Hay gente espectacular que conocí y que llevo en el alma. Siento que también lo más importante, además de los seres humanos que conocí ahí, es tener esa oportunidad de que me paguen por cocinar, eso fue genial. Fue una experiencia durísima en muchos aspectos, tiene cosas muy positivas y tiene cosas difíciles como los horarios, el cansancio mental, el cansancio físico”.

¿Querías salir de la competencia?

“Energéticamente ya estaba en un punto en el que dije ‘siento que las cosas de verdad no están tan chéveres’. Y ahí fue que tomé la decisión, no directa mía, sino que fue una decisión energética. Desde la semana anterior a esa no me estaba sintiendo bien por temas personales, había cosas que estaban pasando en mi vida y también en la competencia; tampoco sentía que tuviera un apoyo 100% que me fuera a sostener. No me sentía del todo cómodo, aunque nunca pensé en renunciar, energéticamente yo sentía que ya era el momento y supe que era el momento cuando me dicen que soy el eliminado y siento una libertad que no puedo explicar y dije ‘qué maravilla lo que está pasando, qué chévere poder tener ya la tranquilidad de no estar pensando en convivir, en solucionar, en estar, en hacer. Ya puedo volver a mi vida, hacer lo que amo, que es actuar’. Fue perfecto".

¿En qué cambió Julián Zuluaga tras ‘MasterChef Celebrity’?

“Yo creo que algo que fortaleció MasterChef en Julián fueron los haters. Eso me ha fortalecido como ser humano. Siento que, aunque esté en desacuerdo con muchos, es el pensamiento de ellos, no es tomárselo personal y ser más fuerte que eso y no dejar que eso te derrumbe. No es fácil que te tiren comentarios que no son chéveres, pero creo que uno aprende y se fortalece.

Hay gente que yo le fastidiaba y es normal, yo he tenido esa cualidad también a lo largo de mi vida, pero es la misma cualidad que al final termina demostrándole a la gente que soy yo y cuando se dan cuenta que soy yo, deja de fastidiar, cuando se dan cuenta que estoy siendo honesto, que estoy siendo genuino, ahí es cuando la gente cambia. Sin embargo, quiero hablar de lo bueno que es mucho más grande que lo negativo. Una de las cosas que hizo que valiera la pena que yo estuviera en MasterChef es recibir mensajes de gente que me dice: ‘tú me has dado motivos para vivir’. Yo no entré a MasterChef pensando que fuera a poder generar eso en la gente y eso ya eso es suficiente, haber hecho eso en una sola persona para mí es suficiente. No puedo creer que haya logrado esto".

¿Qué viene para Julián Zuluaga después de ‘MasterChef Celebrity’?

“La actuación es lo más importante y lo que yo más amo hacer y vienen, gracias a Dios, cosas muy chéveres que alcancé a grabar antes y que estoy grabando ahora. Estoy muy agradecido con Dios y con la vida de permitirme seguir haciendo lo que amo. Lamentablemente no he podido hacer todo lo que quisiera hacer, porque a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles, pero afortunadamente tengo trabajo haciendo lo que amo.

Me siento muy afortunado por todo lo que está pasando, siento que el tener la posibilidad de hacer esto sin yo esperarlo, porque yo no esperaba estar en la televisión, no era mi sueño, pero eso ha hecho que muchos otros sueños, como ayudarle a la gente, se hagan realidad, ha sido hermoso y yo confío plenamente en Dios y sé que todo lo que Él está haciendo es precisamente porque tiene un propósito y creo que ese propósito ha sido poder hacer lo que ambos queremos y es ayudar. Mi meta y mi foco siempre es seguir siendo yo y ser yo es seguir confiando en la gente y en la humanidad en general. Este sueño de ser actor es mucho más grande que el que yo imaginé, es hermoso cuando la vida te da un sueño mucho más grande del que tú soñaste y eso es lo que yo estoy viviendo en este momento".