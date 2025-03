Julieth Restrepo casi queda fuera de ‘The Residence’, por evento inesperado

La noticia que ocupa los titulares del entretenimiento colombiano por estos días, es la presencia de la actriz antioqueña Julieth Restrepo, de 38 años, en la exitosa serie The Residence, en español, La Residencia, de Netflix, que ya figura dentro de lo más visto de la plataforma de streaming.

Restrepo llegó a Estados Unidos hace diez años y hace dos fue seleccionada para el rol de un ama de llaves llamada Elsyie Chayle, en la serie, quien como todos los trabajadores de la Casa Blanca es sospechosa de un inesperado crimen, que ocurrió en la residencia presidencial, justo la noche en que se celebra una cena muy importante.

Más allá de una trabajadora del famoso lugar, Elsyie es una mujer conflictuada, que vive entre la batalla por sacar adelante a su hija y sus propias luchas internas.

Cuando Julieth recibió el material para audicionar para este rol procuró no hacerse muchas ilusiones. “Particularmente en Los Ángeles, uno recibe tantos rechazos, porque somos tantos compitiendo por lo mismo, que en serio, llega un momento en el que yo sigo haciendo mi tarea, pero ya no espero nada… Si es para mí, que sea para mí y yo acababa de tener a mi hija, cuando me mandaron este casting. Tenía una bebé de 2 meses, recién nacida. No tenía muchas ganas de volver a trabajar, en ese momento, porque quería dedicarme a ella. Mi cerebro estaba en otro lugar, de verdad estaba entregada a ser madre, pero me gustó mucho lo que me mandaron. El guion del primer capítulo, cinco escenas para preparar que dije, ‘pues cómo no’”.

Fue así como en medio de la lactancia, los cambios de pañales, las trasnochadas y todo lo que implica tener una bebé en casa, Julieth se puso en la tarea de estudiar y prepararse para ese casting.

“Fue tan hermoso y tan divino el proceso de alimentar a mi bebé, a las 3 de la mañana, ayudándola a dormir, mientras pasaba mis líneas, mientras pensaba en el personaje”, comentó a Vea, Julieth enfatizando en que ese proceso fue también una manera de acercarse a la actuación de una manera distinta. “Me reconcilié con la actuación en una nueva etapa que estaba afrontando”.

“Pensé que mi carrera se había acabado”, Julieth Restrepo

Sin embargo, cuando esa noche, último plazo que había para entregar la audición, fue a grabar su prueba las cosas se salieron de control. “Cuando voy a hacer la audición, la parte difícil fue que mi bebé no quería dormir, entonces no pude grabar la audición y yo lloré y lloré, porque pensé que mi carrera se había acabado y (dije) ‘hasta acá llegué‘. Yo me soñaba mi audición”.

Así las cosas, parecía que se había esfumado una oportunidad de oro para la antioqueña, no obstante, al otro día “me dice mi esposo, viéndome más tranquila: ‘¿no la quieres grabar?‘. La grabé por el placer de hacerla, porque ya me la sabía, porque la quería hacer, sin esperar nada”.

Restrepo jamás imaginó que el papel ya estaba en sus manos. “Y tres semanas después, me llama mi mánager acá a decirme ‘quieren trabajar contigo’. Yo empiezo a llorar por razones muy diferentes, a las de hacía tres semanas, estaba muy emocionada”, mencionó Julieth.

“Es que la gran lección de la audición de ‘La Residencia’ es que cuando uno suelta, es que las cosas llegan y cuando las cosas se hacen desde un lugar, donde uno no está esperando nada a cambio puntualmente, sino haciéndolas por las razones correctas, llegan... Es que no hay nada que yo ame más aparte de mi bebé y mi familia que actuar”, reflexionó la actriz que confesó que al contarle a su esposo que había sido seleccionada él también lloró de emoción. “Todos lloramos”.

