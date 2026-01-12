La impresionante fortuna que Yeison Jiménez amasó. Estos fueron los negocios que creó

Con la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida este sábado 10 de enero en cercanías del aeropuerto de Paipa, cuando la aeronave en la que viajaba con otras cinco personas de su equipo de trabajo, incluyendo el piloto, se estrelló e incendió, no solo la industria de la música perdió a uno de los intérpretes del género popular más destacados del momento, sino que el mundo empresarial queda sin un ejecutivo con visión.

No fueron pocas las veces que Jiménez habló de sus iniciativas de negocio y la pasión que sentía por abrir empresas. Yeison incursionó en mercados muy distintos al musical con éxito: tuvo su propia marca de gafas, de gorras, criaderos de ganado, negocios de exportación, de finca raíz, compra venta de carros y hoteles en construcción.

En una de sus charlas con Vea indicó que generaba empleo a más de 100 personas a través de sus empresas.

Según la Unidad Investigativa de El Tiempo, la avioneta en la que pereceó la adquirió en agosto del 2022. Anteriormente había tenido otra de menor tamaño. Así mismo, se sabe que tenía varios carros de gama alta.

Yeison Jiménez construía hoteles, exportaba miel, vendía gorras, gafas y criaba ganado

Su holding llamado YJ Company SAS es una empresa dedicada al desarrollo de eventos artísticos y también incluye tarea de compra y venta de inmuebles, así como negocios de exportaciones.

El Tiempo reveló que los registros empresariales indican que YJ Company SAS reporta activos por 8.242 millones de pesos, mientras que el criadero de ganado La Cumbre, con sede en Fusagasugá, llega a los 16.000 millones de pesos.

El año pasado incursionó en el proceso de exportación de miel a Estados Unidos, con actividades desarrolladas en una finca de los Llanos Orientales.

La mayoría de negocios de Yeison llevan por nombre La Cumbre.

En una charla con La República, el artista contó que ha incursionado en la hotelería y por ello construye varios hoteles en distintos destinos del país.

“Yo tengo varias empresas. Hoy por hoy he minimizado un poco. Me muevo en el tema de la ganadería, en la agricultura, en las gorras. Estoy haciendo tres hoteles, en estos momentos. Y me muevo mucho en el tema inmobiliario y en inversiones extranjeras”, indicó el intérprete de ‘Aventurero’ en el 2025.

Sobre los lugares donde construye los hospedajes mencionó: “En Fusagasugá estamos haciendo uno hermoso, en Mariquita, Tolima, estamos terminando uno, y en Fúquene, en Boyacá, es el próximo proyecto”.

El artista de 34 años también había adquirido propiedades en Florida, Estados Unidos.

