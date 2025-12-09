Kany García anunció tres conciertos en Colombia: Boletas, fechas, lugares y más

Kany García es una de las cantautoras más influyentes de la música latina contemporánea. La puertorriqueña, de raíces españolas, tiene más de 15 años de trayectoria artística y a lo largo de su carrera ha lanzado éxitos como Hoy ya me voy, Te lo agradezco, Confieso, Para siempre, entre otros.

¿Cuándo son los conciertos de Kany García en Colombia?

Hace unas horas, la artista confirmó que volverá a Colombia con su gira global 2026. “Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, dijo la artista. La intérprete de Soy yo, incluyó a Bogotá, Ibagué y Medellín para sus conciertos.

Bogotá – 21 de mayo | Movistar Arena

Ibagué – 22 de mayo | Arena Néctar

Medellín – 23 de mayo | Diamante de Béisbol

Además de Colombia, la artista se proyecta para ir con su gira a Europa y otros países de América Latina como México, Ecuador, Chile, Perú, y también Panamá y República Dominicana.

Kany García, cantante puertorriqueña. Fotografía por: Augusto Serna

Precios de las boletas para el concierto de Kany García

Para el show de Bogotá, la venta de boletería estará disponible a través de TuBoleta.com. La preventa exclusiva para clientes Movistar comenzó este martes 9 de diciembre. Por su parte, la venta general comenzará el jueves 11 de diciembre. Para Ibagué y Medellín, la venta general estará habilitada a partir del miércoles 10 de diciembre.

¿Qué precios tienen las boletas para el Movistar Arena en Bogotá?

Primer piso:

Platea 102: $520.000 más servicio

Tribuna Fan Sur: $500.000 más servicio

Tribuna Fan Norte: $500.000 más servicio

Platea 101 y 103: $480.000 más servicio

Platea 104 y 106: $450.000 más servicio

Segundo piso:

202, 205 y 215 y 218: $350.000 más servicio

206 a 214: $300.000 más servicio

201 y 219: $280.000 más servicio

Tercer piso: