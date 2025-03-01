Karol G, Shakira y más colombianos lideran la lista de Spotify Wrapped 2025

Para muchas personas alrededor del mundo, echar un vistazo a sus artistas y canciones más escuchadas se convierte en un ritual de fin de año; una forma de recordar momentos especiales, compartir su identidad musical y comparar sus gustos con los de sus amigos. En los últimos días, el Wrapped, de Spotify, se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural. Más allá de las cifras, muestra cómo cada persona vive, comparte y construye su conexión emocional con la música en esta era del streaming.

El reporte de 2025 muestra que cinco artistas colombianos lograron aparecer en el top 50 mundial de Spotify, resaltando no solo la importancia de Colombia en la música global, sino también celebrando la diversidad de estilos que representan, desde reguetón y pop urbano hasta fusiones con ritmos caribeños y afrobeat.

¿Cuáles fueron los artistas colombianos más escuchados en Spotify 2025?

A nivel global, hay artistas que dominan las listas, como Bad Bunny, quien fue el más escuchado en 2025. Sin embargo, en Colombia, muchos oyentes optaron por lo local: la preferencia se inclinó hacia los artistas nacionales, lo que demuestra el gran apoyo que el público colombiano brinda a la música.

Shakira

La cantante barranquillera lidera la lista con 67,4 millones de oyentes mensuales con canciones clásicas como “Hips Don’t Lie”, junto a nuevas colaboraciones. La artista se ubicó en la posición 42.

La cantante colombiana Shakira en un concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025'. EFE/ Gaston Britos Fotografía por: GASTON BRITOS

J Balvin

Su repertorio, que incluye éxitos como Mi Gente, continúa acumulando reproducciones. Ocupó el puesto 37 y obtuvo más de 65 millones de oyentes mensuales. La canción, su colaboración con Bad Bunny, y No me conoce remix también fueron algunos de los temas preferidos de los oyentes.

Karol G

La paisa logró 48 millones de oyentes mensuales. Entre sus canciones más escuchadas están Si antes te hubiera conocido y Provenza. La primera con mil quinientas millones de reproducciones y la segunda con más de mil seiscientos millones. Con Latina Foreva también dominó las listas globales.

Feid

Su canción Luna ha sido fundamental para su crecimiento internacional. El antioqueño ha reafirmado su posición entre los artistas colombianos con mayor impacto en el mundo. En Spotify logró 35,7 millones de oyentes.

Beéle

Su álbum “Borondo” y éxitos como No tiene sentido lo han catapultado como uno de los nombres emergentes más escuchados, ocupando el puesto 36. Su estilo, que mezcla pop urbano con raíces caribeñas, dancehall y afro-fusión, ha resonado con audiencias tanto dentro como fuera del país.