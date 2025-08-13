Karina García se cansó de las críticas en redes sociales: “no le hago mal a nadie”

Desde su participación en La casa de los famosos, Karina García ha sido tendencia en redes sociales. La modelo paisa fue una de las participantes más polémicas, pues protagonizó fuertes discusiones con algunos de sus compañeros. Aunque no llegó a la final, sigue generando pasiones entre los internautas.

La paisa fue fuertemente criticada por su romance con Altafulla en la última etapa del reality de convivencia, especialmente porque tuvieron relaciones íntimas frente a las cámaras y sus compañeros de cuarto. Desde entonces, sigue siendo tendencia.

Karina García, exparticipante de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué dijo Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

Además de terminar en discusiones con Yina Calderón y La Toxi Costeña, quienes fueron sus amigas, Karina también quedó en malos términos con Melissa Gate, quien a través de sus redes sociales le ha enviado algunas indirectas.

Tras recibir tantos malos comentarios diariamente en su cuenta de Instagram, la modelo subió una historia expresando su tristeza por eso: “A veces me canso de tanta mala vibra que me siguen tirando. Siempre me quedo callada quizá por no darle poder a esas cosas o no darles importancia. Ignorar casi siempre, yo enfocadita en lo mío, pero soy un ser humano, siento, lloro, me río y ojo, no soy perfecta ni me interesa serlo, pero aunque no quiera, duele ver cómo todo el mundo sigue tirándome tanta mala energía cuando yo no le hago mal a nadie y jamás le desearía cosas feas a una persona por más daño que me hiciera”, se lee.

Además, aseguró que no le interesa compararse con nadie ni estar pendiente de la vida de nadie. “Vivo encerrada en mis cositas con mis hijos y mi equipo. Este mundo necesita más amor. No vinimos a esta tierra a competir ni a dañar al otro, todos podemos brillar sin apagar a nadie. Dios está conmigo siempre, lo puedo sentir".

Los internautas se refirieron a las declaraciones de la novia de Altafulla. Algunos le brindaron su apoyo, mientras que otros continuaron con sus críticas: “ella y su delirio de persecución”, “Kari ya es hora de parar esto por la vía legal”, “curiosamente Karina nunca mencionó a nadie, pero más de uno se identificó con una que tienen sobrevalorada de favorita”, “no soy seguidora de Karina ni Melissa, pero si veo que Karina nunca menciona ni trata mal a nadie, como ella misma dice en lo suyo”, “el show ya se terminó”, “sigue de víctima”.