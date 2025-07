Karina García de LCDLF se dejó ver sin extensiones: “tengo que amarme”

Durante su paso por La casa de los famosos, Karina García generó todo tipo de reacciones dentro y fuera del prpgrama. La modelo paisa fue una de las participantes más polémicas, especialmente en la última etapa cuando tuvo fuertes discusiones con sus amigas Yina Calderón y La Toxi Costeña.

Luego, su relación con Altafulla dividió opiniones, sobre todo porque tuvieron intimidad delante de sus compañeros; no obstante, pese a las críticas, e incluso insultos, la pareja continúa junta. A través de redes sociales han demostrado lo enamorados que están.

Karina García antes y después de sus extensiones

La paisa contó en el programa que usaba extensiones en su pelo. De hecho, nunca se las quitó y, en sus redes sociales, siempre se había mostrado con su larga cabellera negra.

En las últimas horas, sorprendió a sus fanáticos al postear un video en sus historias de Instagram luciendo su cabello al natural. En ese mismo clip, contó por qué tomó esa decisión:

Karina García, exparticipante de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

“Me quité las extensiones, no lo puedo creer. Para muchos podrá ser una bobada, pero para mí no, yo pensé que jamás iba a hacer esto en mi vida y aunque no está mal tenerlas, quiero contarles el por qué empecé a utilizarlas porque desde niña tuve un cabello espectacular, pero yo me lo dañé prácticamente porque tomé una muy mala decisión”, dijo.

La novia de Altafulla reveló que, debido a la coloración que se hizo hace un tiempo, su cabello se vio muy afectado. Junto al video publicó una serie de fotografías mostrando cómo se veía antes: “hace algún tiempo a mí me contrataron para un video musical donde tenía que ser súper rubia, ese era uno de los requisitos para ser la protagonista y yo acepté, trabajo es trabajo, ustedes saben que a mí me encanta la plata. Me decoloraron el cabello completamente. Ese era mi cabello natural, yo ahí no tenía extensiones, me gustó como me vi en el momento, aunque mis seguidores dicen que horrible, que mi flow es ser peli negra, decidí quedarme con el cabello rubio un año, donde pasé por mil decoloraciones, por miles de procesos químicos, el cabello se me empezó a partir, era una cosa impresionante, después quedé embarazada de Valentino y ya quise volver a mi color natural, pero era demasiado tarde, tenía tres pelos, en este momento tengo diez, se me caía el pelo impresionante, después llegó el postparto, uno pierde demasiadas vitaminas, se descalcifica por la lactancia materna, prácticamente quedé calva, me sentía tan rara. La única solución fueron las extensiones”.

¿Por qué Karina García se quitó las extensiones?

Aunque siempre aseguró que se sentía muy bien como estaba, de hecho, evitaba a toda costa que la vieran sin ellas, en los últimos días sorprendió con un cambio radical. Decidió quitárselas por una razón importante: “puede que las vuelva a utilizar, cuando salga, cuando me quiera trepar mis coletas, pero soy consciente de que tengo que dejar respirar mi cuero cabelludo. Cada mes yo tenía que hacerme tratamiento para retirarme las extensiones y que me las volvieran a poner y yo no soportaba verme así, todo el mundo me decía quítatelas, recupera tu cabello, pero no, yo era aferrada a mis extensiones. Me las quité porque tengo que amarme tanto y tengo que ser tan consciente de que mi seguridad no puede depender de unas extensiones”, afirmó.