Karina García y Altafulla celebran dos meses de noviazgo: “ya nos amamos”

La llegada de Altafulla a La casa de los famosos cambió el rumbo de la competencia. El cantante inició una polémica relación sentimental con Karina García, pues llegaron a tener intimidad en el mismo cuarto que sus compañeros.

Desde entonces, Karina y Altafulla han suscitado opiniones encontradas entre los seguidores del reality. Muchos se preguntan si su noviazgo podrá soportar la presión de los medios y los altibajos que vivieron durante el programa. Sin embargo, ellos han demostrado con acciones que su amor cada día se fortalece más.

Karina y Altafulla. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Karina y Altafulla, dos meses de amor

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido afirmó que está feliz y enamorada: “hoy estamos cumpliendo dos meses. Imagínate dos meses de noviazgo, Ya nos amamos, ya nos decimos te amo. Esperamos dos meses, veamos que pasa ahora”.

Algunos internautas han elogiado su relación: “estoy más pendiente de esta relación que de la mía”, “yo ya no tengo vida pendiente de ellos dos”, “qué lindos”, “cuando dos personas deciden estar juntas, lo que importa es cómo se hacen bien el uno al otro, no lo que la gente cree que ‘debería’ ser”, “Si él la respeta, la apoya y se siente feliz con ella, ¿quiénes somos los demás para decir que no debería estar ahí?”, “solo ustedes saben lo que sienten, nadie debe venir a poner en duda absolutamente nada”, “el objetivo en esta vida y que todos deberíamos tener claros es ser feliz y vivir un día a la vez y disfrutar los momentos que la vida te da al máximo”, “son una pareja real”.

Karina García conoció a los papás de Altafulla

En estos días, la influenciadora viajó a Barranquilla y conoció la casa y la familia del cantante, quien se coronó como ganador de La casa de los famosos. Aunque se rumoraba que la mamá de Altafulla no quería a Karina, ya se vieron y, al parecer, tuvieron un buen encuentro: “necesito saludar a mis suegros, acabó de llegar el papá de Alti y la hermana, que conmigo es un amor. Anoche estuvimos compartiendo y también conocí a la mamá. Es una señora muy respetuosa, elegante y toda una dama. Y bueno, nada, esperemos que a medida que pase el tiempo todos estemos muy unidos y haya una relación increíble".