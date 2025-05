Karina García habló del apasionado romance con Altafulla: “me incitaban a hacerlo”

El pasado domingo 11 de mayo, se vivió una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos. Karina García obtuvo la mayor votación y, como esta semana era de manera negativa, tuvo que abandonar la casa. Para muchos, la decisión fue sorpresiva, pues las últimas veces que la modelo estuvo en placa, entraba en los primeros lugares.

En diálogo con Vea, la exparticipante habló de su experiencia: “fue una experiencia demasiado enriquecedora para mi vida, llena de aprendizaje. Fui muy feliz, también tuve momentos muy duros, pasó de todo, reí, lloré, me enamoré, pero lo importante es seguir adelante, aceptar las cosas y si estoy aquí en este momento es porque así tenía que ser”.

En los tres meses de convivencia, la paisa protagonizó varias polémicas con la mayoría de sus compañeros, por lo que, dentro y fuera de la casa, recibió múltiples críticas. Entre las cosas que más le decían sus compañeros, era que, supuestamente, “se hacía la víctima”. Al respecto, Karina contestó:

“Yo pienso que cada uno ve las cosas de acuerdo a su perspectiva y al favoritismo que tenga por cada participante. Realmente yo no es que me haga la víctima, pasaron muchas situaciones y mis emociones y mi manera de sanar, era llorando, entonces por eso la gente dice que me hago la víctima. Siento que, en medio de todo, aunque la gente lo diga, no es que me haga, de cierta manera lo fui por todas las situaciones que pasaron.

La verdad es que me daba mucha risa porque me criticaban por mi llorada, pero allá más de uno se escondía para llorar, la diferencia es que a mí me veían más. No voy a negar que hubo muchos momentos en los que yo sí me escondía para que la gente no me viera llorando, pero así soy yo”.

Karina García, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2'. Fotografía por: Canal RCN

Te criticaron mucho por tu relación con Altafulla

“No me arrepiento de nada, lo que viví con él fue algo demasiado lindo. Soy un ser humano, siento, estaba encerrada, llevaba casi cuatro meses allá pasando por situaciones muy fuertes, llegó él a iluminarme, a darme amor y soy humana, me dejo llevar por lo que siento y ya. Aprovecho para decirle a todas las personas que me están viendo niños, adolescentes, mamás, que, si quizá no les di el mejor ejemplo, me disculpen, pero que simplemente soy humana".

¿Vas a esperar a Altafulla?

“Sí, me encantaría esperarlo. Nosotros hicimos un mini pacto de que nos íbamos a esperar. Esperemos a ver qué sucede, cómo se comporta en la casa, pero sí me encantaría esperarlo”.

¿Qué les puedes decir a tus compañeros?

“Lo único que les puedo decir es que todos se morían de ganas por hacer lo mismo, porque me lo dijeron muchas veces: ‘ay, nos encantaría tener una persona aquí para darle besitos, para uno arruncharse’, me motivaban y me incitaban a hacerlo, yo pedía consejos, yo decía: ‘será que sí, será que no, será que le doy un beso’, entonces, después de que me motivan, de que realmente me animan a hacerlo, después me critican, después me juzgan, me dicen de todo. La verdad, es que sentí mucha rabia a raíz de todo eso que pasó. Siento que ellos hubiesen hecho lo mismo si tuvieran una persona con la que conectaran”.

¿Qué le dirías a tu hija mayor que te pidió no estar con ningún hombre?

“Yo le hablé demasiado desde la casa, le dije que me perdonara, que yo era mujer, que sentía, que era humana, que si no le estaba dando el mejor ejemplo, que por favor me disculpara. Ella ya va a cumplir 18 años, sé que es una niña súper consciente. Somos humanos, todos nos equivocamos, ella no estaba viviendo lo que yo estaba viviendo allá, estar encerrado allá no es fácil, cualquier cosita que me daban de amor para mí era algo demasiado grande y yo simplemente quería sentirme acompañada, protegida y pues me dije llevar y ya".

¿Te hubiera gustado continuar en la competencia, o ya estabas cansada?

“Yo estoy aquí sentada sonriendo porque a mí Dios jamás me abandona, pero esto no lo soporta cualquier persona. Fue muy fuerte, y yo sería capaz de aguantar más, estoy segurísima, pero obviamente los ataques y tantas cosas. Pero bueno, superar, seguir adelante es un juego, aunque fue el más duro de mi vida, pero lo importante es avanzar, no quedarse en lo mismo y ya pasar la página".

¿A qué se dedicará ahora Karina García?

“Quiero presentar, actuar, sacar mi marca adelante, crear mucho contenido. Quiero aprovechar demasiado esa oportunidad, se vienen cosas increíbles, me encantaría estar en otra versión de La casa de los famosos México o en Estados Unidos, donde se me dé la oportunidad, ya me siento una chica reality, siento que La casa de los famosos Colombia fue mi escuela y siento que ya puedo soportar lo que se venga".