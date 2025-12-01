Karina García ganó ‘La mansión de Luinny’ 2025: ¿Cuánto dinero se llevó?

Luego de su polémica participación en La casa de los famosos 2, Yina Calderón y Karina García se volvieron a encontrar en otro reality de convivencia. Se trata de La mansión de Luinny, un formato dominicano que estrenaba su primera temporada.

Inicialmente, las creadoras de contenido eran grandes amigas dentro del reality colombiano; sin embargo, casi al final de la competencia tuvieron diferencias y quedaron casi como enemigas. La tensión entre las dos también fue evidente en La mansión de Luinny, donde en varias oportunidades protagonizaron fuertes peleas.

¿Cuánto ganó Karina García en ‘La mansión de Luinny’?

A lo largo del programa grabado en República Dominicana, las colombianas se convirtieron en dos de las concursantes favoritas del público que se reflejaba en las votaciones.

Este domingo se conoció que la paisa, quien sostuvo un romance con Altafulla, ganó el reality. “Anunciamos... se lleva 100.000 dólares de la primera edición de la mansión... Karina García oficial, felicidades”, dijo Luinny, conductor del programa. La antioqueña, quien estaba acompañada de su hija, reaccionó con gran sorpresa.

En redes sociales los internautas reaccionaron y dejaron sus impresiones: “La mansión de Karina. Entre más daño le hacían, era cada día más fuerte”, “felicidades sea como sea su team es super fuerte”, “Karina ganadora absoluta”, “Karina pagó los sueldos de todos, y si tuvo visualización en Colombia fue por ella”, “qué felicidad verte brillar y triunfar mi Kari bella”, “todo en la vida tiene su tiempo, la vida le regresó el maletín que le robaron en la casa de los famosos lo que está destinado para ti nadie te lo quita”.

Reacción de Yina Calderón al triunfo de Karina García en ‘La mansión de Luinny’

Muchos televidentes y usuarios en redes sociales veían a Yina Calderón como la ganadora. De hecho, ella también guardaba la esperanza de llevarse el millonario premio.

En redes sociales se viralizó un video del momento exacto de la reacción de Yina Calderón cuando anuncian a Karina como ganadora. La empresaria de fajas quedó en segundo lugar y se llevó 30 mil dólares del premio. En las imágenes se observa que sale entre el público, llorando e indignada por el resultado final. “Adoro los finales felices”, “ganó Colombia”, “llevó a Karina para vengarse y Karina se vengó ganándole”, “ganó la reina”, “hoy Colombia celebra”, “lloró por segunda vez, una cuando ganó Alta y ahora Karina”, “todo lo que le hizo a Karina ahí lo pagó viéndola triunfar”.