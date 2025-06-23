Karina García terminó con Altafulla: “No soy capaz de sostener una mentira”

Uno de los temas más comentados de la segunda temporada de La casa de los famosos fue la relación de Karina García y Altafulla. La modelo paisa y el cantante barranquillero desafiaron los comentarios y las críticas de sus compañeros y usuarios en redes sociales y se entregaron a un amor que, aunque muchos no le veían futuro, continuó fuera del reality.

En varias oportunidades se rumoró que habían terminado porque no se habían vuelto a mostrar juntos en redes; sin embargo, ambos salieron a desmentir esa información asegurando que estaban distantes porque cada uno estaba en sus respectivas ciudades desarrollando sus proyectos personales y profesionales.

¿Qué pasó con Karina García y Altafulla?

Hace varias semanas volvieron las especulaciones en redes sociales. Usuarios afirmaron que los exparticipantes de La casa de los famosos no estaban juntos. Altafulla concedió una entrevista para Impresentables de LOS40, y allí aseguró: “No me cansa que me pregunten por Karina, yo a ella la amo, ella lo sabe más que nadie. A ella, a sus hijos, quiero que cada día esté más arriba”. Cuando le preguntaron su había terminado con ella, contestó: “Kari está preparándose para la pelea este 18 aquí en Bogotá, estamos haciendo el esfuerzo para que gane”.

Karina García y Altafulla en 'La casa de los famosos' Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Luego de esas declaraciones, la modelo publicó un comunicado en sus redes sociales desmintiendo que su relación continúe en firme como lo hizo ver Altafulla con sus declaraciones:

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta, hoy quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido toda mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN. Sé que están confundidos porque han visto varios “códigos” como ustedes lo llaman, y también porque en varios medios de comunicación se han referido a mí e incluso a mis hijos, dando a entender que continuamos juntos. La verdad no es así”, se lee al comienzo.

Enseguida, aseguró estar muy afectada con la ruptura: “No sé cuál sea la intención de dar a entender que aun estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y de paso ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe, no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”, aseguró.

¿Hace cuánto Karina García y Altafulla terminaron?

Finalmente, dijo que la relación terminó hace dos semanas y, durante este tiempo, ha estado enfocada en su crecimiento personal, tratando de superar este amargo momento que vive tras su intensa relación con el ganador del reality de convivencia de RCN.

“No soy capaz de sostener una mentira, soy tan real con ustedes y conmigo misma que por eso he estado en silencio sin referirme al tema, aun cuando ustedes me preguntan y en los lives todo el tiempo, lo hice por respeto y coherencia y esperando el momento adecuado. La relación se terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme no han sido días fáciles porque me entregué de verdad; sin embargo, he seguido mi vida entrenando, focus y motivada, por qué recuerden que yo soy una mujer. Fuerte, firme e indomable”.

Aunque no aclaró el motivo de la ruptura, la paisa aseguró sentirse tranquila: “Fue una etapa llena de retos, emociones y mucho aprendizaje, y sé que todo hace parte de mi crecimiento personal. Me retiro con mi alma tranquila, sabiendo que lo d i todo, luché hasta el final, y entregué lo mejor de mí”.