Karina García reaccionó en vivo a las acusaciones de Marcela Reyes en su contra

Karina García se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia y el programa definió a los 9 semifinalistas de la segunda temporada. Tras su salida, como es costumbre con todos los participantes, la antioqueña fue invitada a Buen Día Colombia para hablar sobre su experiencia en el programa.

De igual manera, en el matutino del Canal RCN también aprovecharon la presencia de la modelo para compartir con ella unas polémicas declaraciones de Marcela Reyes, quien la acusó públicamente de haberse involucrado en su relación sentimental con B. King.

Así reaccionó Karina García al escuchar los señalamientos de Marcela Reyes

En una entrevista, también con Buen Día Colombia, Reyes mencionó que su fría reacción con Karina al ser invitada a La casa de los famosos se debe a una supuesta infidelidad de la que fue víctima por parte de ella y de B. King.

“Muchos días antes tuve una conversación con unas personas que me enfrentaron y me contaron cosas, me hablaron con demasiada seguridad y me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Me dijeron que mi expareja y que mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas (...) Literal, me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto, situaciones muy comprometedoras”, fueron las palabras de Marcela Reyes que Karina García escuchó en vivo.

Al ser testigo de estas declaraciones, la exparticipante de La casa de los famosos reaccionó con un evidente gesto de asombro y decepción. Emociones que confirmó segundos más tarde, cuando desmintió ante el público haber tenido una aventura con B. King.

“Yo les voy a decir algo, ver esa nota me da risa. Tengo una tranquilidad en mi alma que no me la quita nadie. Yo soy una amiga leal, con el marido de ella fui súper respetuosa. Yo quiero ver quién le envenenó la cabeza (...) Yo les puedo jurar a ustedes por mis hijos que eso es falso ¿Cuándo? ¿En qué momento? O sea, estoy en shock. A ver las pruebas, si hay pruebas quiero verlas", aseveró.

El mensaje de Karina García a Marcela Reyes

Después de escuchar las polémicas palabras de la DJ en su contra, Karina vio la versión que entregó B. King al respecto y, antes de despedirse del programa, dejó un contundente mensaje a Marcela.

“Te pido, por favor, que analices quién te dijo esas cosas y hazte una pregunta ¿Por qué justo ahora que yo estaba en ‘La casa de los famosos’? ¡Tan raro! ¿No? O sea, la gente malintencionada quiere aprovechar quizás del boom. Yo no sabía que todo eso estaba pasando", expresó inicialmente.

“Estoy impresionada. Realmente no sé si fue verdad que te envenenaron, no sé. Me hablaron de unas pruebas y, si las tienes, pues me gustaría que las mostraras. Tú sabes perfectamente que jamás miré a B. King de una manera diferente a como tu esposo. Entonces estoy muy tranquila, mi corazón está en paz y mi conciencia está súper tranqui. De verdad, me gustaría que habláramos si tú lo quieres y si no, pues también lo entenderé”, concluyó Karina García.